В Зимбабве «шоковое» повышение цен на топливо вызвало бунт 14.01.2019, 14:53

Фото: EPA

Протестующие жгут покрышки.

В африканской стране, как ранее во Франции, вспыхнули массовые протесты против анонсированного резкого роста цен на топливо, пишет liga.net.

В пригороде зимбабвийской столицы Хараре протестующие выстроили баррикады на дорогах и жгут покрышки. Люди недовольны тем, что в конце прошлой недели президент Эммерсон Мнангагва анонсировал значительное повышение цен на топливо в попытке остановить углубление экономического кризиса, пишет Reuters.

Дефицит бюджета в последние годы расшатал экономику этой африканской страны, угрожая массовыми социальным волнениям и подрывая усилия Мнангагвы по возвращению иностранных инвесторов, ушедших при его предшественнике Роберте Мугабе.

Люди в стране, где безработица превышает 80%, были шокированы объявлением о 150-процентном росте цен на топливо.

В ответ на такие новости главный профсоюз страны объявил трехдневную забастовку.

Люди вышли блокировать основные дороги к столице в юго-восточном пригороде - Эпворте. В другом пригороде, Булавайо, полиция применила слезоточивый газ, чтобы рассеять протестующую молодежь.

Правоохранители патрулируют Хараре на бронеавтомобилях.