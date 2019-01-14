Диетологи назвали самое полезное блюдо 14.01.2019, 15:09

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Несколько советов по его приготовлению.

Названо самое полезное для здоровья блюдо. По мнению диетологов, это некрепкий бульон.

Справедливо считается, что полезные вещества из нежных бульонов лучше усваиваются организмом, чем цельное мясо или рыба, пишет newsyou.info.

Ведь бульон — это раствор расщепленных аминокислот, которые легко усваиваются. А вот для переваривания мяса или рыбы организму приходится трудиться, чтобы разрушить пептидные связи аминокислот.

Важно: бульон должен быть некрепким. Лучше всего варить бульоны на основе небольшого куска мяса птицы — курицы или индюшки. Однако не стоит брать мясо утки или гуся, так как оно очень жирное.