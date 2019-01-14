Медведев о налоговом маневре: Мы не обещали компенсировать неполученные доходы 3 14.01.2019, 15:12

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Дмитрий Медведев

Фото: РИА «Новости»

Премьер РФ призвал Минск «дорожить союзными отношениями».

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы, конечно, их озабоченность понимаем, и переговоры на эту тему продолжаем. При этом хочу еще раз напомнить, что, во-первых, мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких", - сказал Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Между тем Д.Медведев также заявил, что РФ оказывает Беларуси крупную кредитную помощь в условиях, когда ей самой закрыт доступ на западные финансовые рынки, и Минск должен это ценить.

"Если говорить о таких государствах и, прежде всего, речь идет о Беларуси, мы сохраняем очень большой объем кредитной поддержки наших партнеров", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

По словам Д.Медведева, этот объем превышает 6,5 млрд долларов, не считая связанный кредит на строительство АЭС. "Причем мы не требуем, конечно, возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, напомню, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран", - подчеркнул премьер.

"По сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях", - добавил он.