Более половины россиян хотят отставки правительства 14.01.2019, 15:37

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Люди недовольны властью в целом, а не только Медведевым.

Более половины россиян хотят отставки правительства из-за падения уровня жизни, приводят «Ведомости» данные опроса «Левада-центра».

Социологи поясняют, что в декабре 2018 года отставку правительства поддержали 53% опрошенных, в то время какв ноябре 2016 года их было 33%. В первую очередь власти обвиняют в неспособности справиться с ростом цен и падением доходов населения (57% респондентов), неготовности обеспечить людей работой (46% респондентов) и недостатке заботы о социальной защите граждан (43% респондентов). В «Левада-центре» отмечают, что опрошенные высказывают основные претензии к правительству, хотя уровень доверия к президенту тоже существенно просел. «Если бы были намеки, что возможно другое правительство, которое приведет к реальным переменам, то число сторонников отставки было бы выше. Выступая за отставку правительства, люди говорят, что все плохо и что вопросы социальной политики в стране не решаются», — пояснили эксперты.