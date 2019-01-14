Василий Шлындиков: Мы становимся неконкурентны не только в области картошки 1 14.01.2019, 15:41

Василий Шлындиков

Картофель — это маркер состояния экономики.

Бывший гендиректор концерна «Амкодор», экономист Василий Шлындиков рассказал «Салідарнасці», как получилось, что курятина и картошка оказались лидерами по росту цен в прошлом году.

Согласно данным Белстата, картофель за 2018 год прибавил в цене на 19,2%, а куры стали дороже на 21,5%.

— Мы становимся неконкурентны не только в области картошки. Картофель — это маркер состояния экономики, — отметил эксперт в экспресс-комментарии. — Колхозная система, государственная собственность, архаичная система управления в стране, огромные надстройки, которые призваны руководить тем же агропромом. Сколько там всего ненужного... Райисполкомы, милицию нужно содержать, и все это падает на цену картошки, которую выкопали крестьяне, получившие за свой труд копейки.

По мнению Василия Шлындикова, необоснованный рост цен на сельхозпродукцию будут продолжаться до тех пор, пока не изменятся экономические отношения в стране, а это возможно только при изменении политической системы.

— Что говорить, если мы не можем вырастить ни лук, ни чеснок — китайские привозим. То же касается свеклы и морковки. Мы картошку везем из Египта — пока еще есть валюта и не совсем разорились. Придет время, когда не будет за что. А где взять валюту, если Россия сделала один маневр нефтяной, потом еще что придумает, — рассуждает экономист. — У нас ничего не растет, кроме картофеля. Есть яблоки, но их деть некуда, все гниет. За столько лет так и не придумали, что делать с ними. Никому они, оказывается, и даром не нужны. Лучше польские привезти.

Василий Шлындиков подчеркивает: белорусский народ получил то, за что очень сильно боролся в свое время.

— Не хотели никаких изменений. Хотели, чтобы у нас был социализм. У нас нет рынка и конкуренции. При рыночной экономике у нас было бы столько картошки, что мы бы не знали, куда ее девать. Она могла бы дорожать, но по объективным причинам: из-за повышения цен на топливо, электроэнергию или газ.

Говоря о повышении цен на курятину, Василий Шлындиков напомнил о громком уголовном деле гендиректора Витебской бройлерной фабрики Анны Шарейко.

— Ее прокуроры учили, как надо курей выращивать, чем кормить, чтобы не было неприятностей. Их можно поздравить. Их рекомендации учтены, поэтому все стало дороже, — высказался экономист.