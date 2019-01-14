«Зачем давали взятку?» — «Это был кураж!» 2 14.01.2019, 16:03

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На суде по «делу медиков» выступают свидетели.

Минский городской суд продолжает рассматривать дело заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка. Свою вину обвиняемые признали в полном объеме, пишет tut.by.

Еще во время первого дня процесса стало известно: на допрос в суд будут вызваны 50 свидетелей. Сегодня в зале много свободных мест, пришли только журналисты и два слушателя.

Игорь Лосицкий

Заседание в понедельник началось с оглашения показаний Игоря Лосицкого и Владимира Кравченка во время предварительного расследования. Фигуранты на имя председателя КГБ Валерия Вакульчика написали по несколько явок с повинной. Например, в явке от 16 августа 2018 года главврач 12-й поликлиники указывал: лично порекомендовал комиссии по закупкам составить техническое задание так, чтобы оно соответствовало тому компьютерному томографу, который предлагала фирма «Геол-М».

— Это лучшее оборудование, — говорит сегодня в суде Владимир Кравченок.

Владимир Кравченок

Томограф обошелся поликлинике в 100 тысяч долларов, за выигранный тендер Кравченок получил от руководства фирмы 10 тысяч долларов. Обвиняемый не раз повторяет: цель была купить хорошее оборудование, а не получить взятку.

Гособвинитель Юрий Шерснев несколько раз повторяет один и тот же вопрос: преследовал ли главврач цель получить помимо хорошего оборудования для поликлиники и деньги для себя? Не сразу, но Кравченок с этим соглашается.

Из материалов уголовного дела становится известно, что главврач — «депутат» Минского городского совета 28-го созыва.

«Раскаиваюсь и хочу возместить ущерб в ближайшие сроки», — пишет 29 июля 2018 года в явке с повинной замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.

Гособвинитель интересуется, почему тогда фигурант передавал все события более кратко, чем на суде.

— Позже мы откорректировали со следствием даты, опираясь на оперативно-разыскные мероприятия, соединения телефонов, — объясняет Лосицкий. — Потом раскаяния пришло больше.

В явке с повинной замминистра указывал, что взятки потратил на операцию по замене сустава. У него спрашивают, могли ли препараты, которые он тогда принимал, оказать влияние на его первоначальные показания.

— Нет, я продолжал водить автомобиль. Иногда были проблемы с памятью, если это касалось событий из прошлого, — отвечает из клетки Игорь Лосицкий.

«Твои девчата раскрутили меня на праздник»

Первый свидетель в суде — директор частного унитарного предприятия «Дентаком» Валерий Орда. Его фирма с 2014 года занимается импортом стоматологического оборудования, его монтажом и обслуживанием.

— С Владимиром (Кравченком — Прим.) знаком лет 30−35, я в то время был преподавателем в университете, он был студентом. Я был доцентом, заведовал кафедрой, принимал госэкзамены. Как и с многими другими студентами, поддержал хорошие отношения, — рассказывает свидетель.

Когда Владимира Кравченка назначили главврачом 12-й поликлиники, Орда порадовался за коллегу.

— Я иногда наведывался к главному врачу, напоминал о себе. Иногда он у нас что-то покупал, — рассказывает Валерий Орда.

В обвинении указано, что в январе 2018 года поликлиникой был заключен договор с «Дентаком» на поставку брекетов. А в марте директор фирмы передал главврачу 200 долларов.

— Я зашел в поликлинику передать новый каталог о продукции, когда зашел в приемную, там были женщины, мои бывшие студентки. Они накрывали на стол к 8 марта, был чай, кофе. Женщины сказали: «О, бизнесмен пришел! Поддержи нас, помоги». Ну что мне оставалось делать? - говорит свидетель.

Он положил в буклет 200 долларов, чтобы коллектив смог отметить 8 марта.

— Владимир говорил: «Не надо!» Я ответил: «Твои девчата меня раскрутили на праздник», — вспоминает Валерий Орда.

— Зачем давали взятку? - спрашивает прокурор.

— Хотел сформировать нормальный имидж, это был кураж, - отвечает свидетель.

— Что вы под этим понимаете? — интересуется гособвинитель.

— Что я не жадный, со мной можно работать.

Во время допроса в суде свидетель рассказывает: это была не взятка, а помощь трудовому коллективу, который хотел отметить праздник. Поэтому он достал 200 долларов, которые у него были, и отдал. Сколько в тот момент у свидетеля было при себе белорусских рублей, он не помнит.

— И часто вы так поддерживаете трудовые коллективы? — задает вопрос судья Игорь Любовицкий.

— Нет, — говорит свидетель.

И тогда прокурор напоминает Валерию Орда про явку с повинной, написанную им 16 августа 2018 года. Там указано, что деньги передавались «для продвижения своей фирмы». Почему взятку свидетель трактует по-разному, он объясняет так:

— Пришло прозрение.

В отношении Валерия Орда прекращено уголовное дела за дачу взятки. Однако в отношении него расследуется дело по ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов).

— Теперь знаете, что такое хорошо, а что такое плохо? - обращается к свидетелю судья, когда Орда заявляет, что только после вызова в КГБ понял, что было нарушением закона.

— Хоть и старые годы, но пришлось узнать, - вздыхает Валерий Орда.

Напомним, суд приступил к рассмотрению громкого уголовного дела 11 января. По версии обвинения, главврач 12-й стоматологической поликлиники на протяжении пяти лет брал взятки. Суммы были разные: 10 тысяч долларов, 300 белорусских рублей, 15 тысяч евро… Деньги он получал за заключение договоров о закупке медтехники для поликлиники и «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию». Владимир Кравченок вину признал в полном объеме, заключил досудебное соглашение и возместил весь ущерб. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 2, ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере).

Во время допроса подробно выяснялось, на что потратил взятки Кравченок. Оказалось, на поездку с женой в Париж, участие в конгрессе в Барселоне, оплату обучения дочки в медицинском университете.

Заместителю министра здравоохранения Игорю Лосицкому вменяют ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки повторно либо в крупном размере). В материалах уголовного дела фигурируют четыре взятки: 1,5 тысячи долларов, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 2 тысячи долларов. Большую часть денег он потратил на лечение.

— На это ушло порядка 14 тысяч долларов, — рассказывал Лосицкий.

Первоначально Лосицкому выставили неправильный диагноз, соответственно неправильно лечили, потом оказалось, были поражены тазобедренные суставы. Коллега из Казахстана посоветовала лечение, которое было успешным в их стране. Один курс стоил 1,5 тысячи долларов. Замминистра также возместил ущерб в полном объеме.

Судебный процесс продолжается.