«Зачем давали взятку?» — «Это был кураж!»2
- 14.01.2019, 16:03
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На суде по «делу медиков» выступают свидетели.
Минский городской суд продолжает рассматривать дело заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка. Свою вину обвиняемые признали в полном объеме, пишет tut.by.
Еще во время первого дня процесса стало известно: на допрос в суд будут вызваны 50 свидетелей. Сегодня в зале много свободных мест, пришли только журналисты и два слушателя.
Заседание в понедельник началось с оглашения показаний Игоря Лосицкого и Владимира Кравченка во время предварительного расследования. Фигуранты на имя председателя КГБ Валерия Вакульчика написали по несколько явок с повинной. Например, в явке от 16 августа 2018 года главврач 12-й поликлиники указывал: лично порекомендовал комиссии по закупкам составить техническое задание так, чтобы оно соответствовало тому компьютерному томографу, который предлагала фирма «Геол-М».
— Это лучшее оборудование, — говорит сегодня в суде Владимир Кравченок.
Томограф обошелся поликлинике в 100 тысяч долларов, за выигранный тендер Кравченок получил от руководства фирмы 10 тысяч долларов. Обвиняемый не раз повторяет: цель была купить хорошее оборудование, а не получить взятку.
Гособвинитель Юрий Шерснев несколько раз повторяет один и тот же вопрос: преследовал ли главврач цель получить помимо хорошего оборудования для поликлиники и деньги для себя? Не сразу, но Кравченок с этим соглашается.
Из материалов уголовного дела становится известно, что главврач — «депутат» Минского городского совета 28-го созыва.
«Раскаиваюсь и хочу возместить ущерб в ближайшие сроки», — пишет 29 июля 2018 года в явке с повинной замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.
Гособвинитель интересуется, почему тогда фигурант передавал все события более кратко, чем на суде.
— Позже мы откорректировали со следствием даты, опираясь на оперативно-разыскные мероприятия, соединения телефонов, — объясняет Лосицкий. — Потом раскаяния пришло больше.
В явке с повинной замминистра указывал, что взятки потратил на операцию по замене сустава. У него спрашивают, могли ли препараты, которые он тогда принимал, оказать влияние на его первоначальные показания.
— Нет, я продолжал водить автомобиль. Иногда были проблемы с памятью, если это касалось событий из прошлого, — отвечает из клетки Игорь Лосицкий.
«Твои девчата раскрутили меня на праздник»
Первый свидетель в суде — директор частного унитарного предприятия «Дентаком» Валерий Орда. Его фирма с 2014 года занимается импортом стоматологического оборудования, его монтажом и обслуживанием.
— С Владимиром (Кравченком — Прим.) знаком лет 30−35, я в то время был преподавателем в университете, он был студентом. Я был доцентом, заведовал кафедрой, принимал госэкзамены. Как и с многими другими студентами, поддержал хорошие отношения, — рассказывает свидетель.
Когда Владимира Кравченка назначили главврачом 12-й поликлиники, Орда порадовался за коллегу.
— Я иногда наведывался к главному врачу, напоминал о себе. Иногда он у нас что-то покупал, — рассказывает Валерий Орда.
В обвинении указано, что в январе 2018 года поликлиникой был заключен договор с «Дентаком» на поставку брекетов. А в марте директор фирмы передал главврачу 200 долларов.
— Я зашел в поликлинику передать новый каталог о продукции, когда зашел в приемную, там были женщины, мои бывшие студентки. Они накрывали на стол к 8 марта, был чай, кофе. Женщины сказали: «О, бизнесмен пришел! Поддержи нас, помоги». Ну что мне оставалось делать? - говорит свидетель.
Он положил в буклет 200 долларов, чтобы коллектив смог отметить 8 марта.
— Владимир говорил: «Не надо!» Я ответил: «Твои девчата меня раскрутили на праздник», — вспоминает Валерий Орда.
— Зачем давали взятку? - спрашивает прокурор.
— Хотел сформировать нормальный имидж, это был кураж, - отвечает свидетель.
— Что вы под этим понимаете? — интересуется гособвинитель.
— Что я не жадный, со мной можно работать.
Во время допроса в суде свидетель рассказывает: это была не взятка, а помощь трудовому коллективу, который хотел отметить праздник. Поэтому он достал 200 долларов, которые у него были, и отдал. Сколько в тот момент у свидетеля было при себе белорусских рублей, он не помнит.
— И часто вы так поддерживаете трудовые коллективы? — задает вопрос судья Игорь Любовицкий.
— Нет, — говорит свидетель.
И тогда прокурор напоминает Валерию Орда про явку с повинной, написанную им 16 августа 2018 года. Там указано, что деньги передавались «для продвижения своей фирмы». Почему взятку свидетель трактует по-разному, он объясняет так:
— Пришло прозрение.
В отношении Валерия Орда прекращено уголовное дела за дачу взятки. Однако в отношении него расследуется дело по ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов).
— Теперь знаете, что такое хорошо, а что такое плохо? - обращается к свидетелю судья, когда Орда заявляет, что только после вызова в КГБ понял, что было нарушением закона.
— Хоть и старые годы, но пришлось узнать, - вздыхает Валерий Орда.
Напомним, суд приступил к рассмотрению громкого уголовного дела 11 января. По версии обвинения, главврач 12-й стоматологической поликлиники на протяжении пяти лет брал взятки. Суммы были разные: 10 тысяч долларов, 300 белорусских рублей, 15 тысяч евро… Деньги он получал за заключение договоров о закупке медтехники для поликлиники и «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию». Владимир Кравченок вину признал в полном объеме, заключил досудебное соглашение и возместил весь ущерб. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 2, ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере).
Во время допроса подробно выяснялось, на что потратил взятки Кравченок. Оказалось, на поездку с женой в Париж, участие в конгрессе в Барселоне, оплату обучения дочки в медицинском университете.
Заместителю министра здравоохранения Игорю Лосицкому вменяют ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки повторно либо в крупном размере). В материалах уголовного дела фигурируют четыре взятки: 1,5 тысячи долларов, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 2 тысячи долларов. Большую часть денег он потратил на лечение.
— На это ушло порядка 14 тысяч долларов, — рассказывал Лосицкий.
Первоначально Лосицкому выставили неправильный диагноз, соответственно неправильно лечили, потом оказалось, были поражены тазобедренные суставы. Коллега из Казахстана посоветовала лечение, которое было успешным в их стране. Один курс стоил 1,5 тысячи долларов. Замминистра также возместил ущерб в полном объеме.
Судебный процесс продолжается.