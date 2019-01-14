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Новая оптическая иллюзия стала хитом Сети

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  • 14.01.2019, 16:25
  • 2,209

Предлагаем проверить себя.

Знакомы с понятием "оптическая иллюзия"? Если обратиться к терминологии, то это ошибка в зрительном восприятия из-за едва заметных неточностей или коррекции. Загадки, связанные с оптическими иллюзиями, часто гуляют по интернету, пишет сайт postimees.ee.

Головоломку помог создать талант художницы. Именно она нарисовала драже, а затем выложила рядом настоящие, чтобы рисунок было не отличить! Сможете ли вы понять, какие из драже - нарисованные? Предлагаем проверить себя.

Подсказка: нарисована только одна конфетка.

Определились?

Уверены в своем варианте?

Вот правильный ответ!


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