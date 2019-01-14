The Guardian: ЕС готовится отложить Brexit до июля 14.01.2019, 16:12

Специальный саммит лидеров ЕС будет созван президентом Европейского совета.

Европейский Союз готовится отложить Brexit, по крайней мере до июля, придя к выводу, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не получит поддержки своего соглашения о выходе в парламенте.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники, пишет "Европейская правда".

ЕС считает чрезвычайно маловероятным, что 29 марта Великобритания выйдет из ЕС, если британские депутаты не одобрят соглашение, и ожидает просьбы Лондона о расширении статьи 50 в ближайшие недели.

Ожидается, что специальный саммит лидеров ЕС, который отсрочит день Brexit, будет созван президентом Европейского совета Дональдом Туском, как только будет получен запрос Великобритании. Представители ЕС сказали, что продолжительность продолжения переговорного периода, предусмотренная статьей 50, будет определена на основании объявленной Терезой Мэй причины для задержки.

"Техническое" продолжение до июля является первым возможным шагом, чтобы дать дополнительное время для пересмотра и ратификации текущего соглашения после того, как правительство Великобритании получит четкое представление о том, что будет иметь большинство в парламенте.

"Если премьер-министр продолжит работу и сообщит нам, что нужно больше времени, чтобы одобрить соглашение в парламенте, то будет предложено техническое продление до июля", - сказал один из чиновников в Брюсселе.

Высокопоставленные чиновники ЕС отмечали, что дальнейшее, более длительное расширение может быть предложено позже, если будут созваны всеобщие выборы или второй референдум, хотя будущие выборы в Европейском парламенте в мае повлекут осложнения.