Акции РФ падают вслед за нефтью и мировыми площадками 14.01.2019, 17:33

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Индекс Мосбиржи может завершить сессию максимальным снижением за три недели.

Это возможно после того, как публикация слабых торговых данных в Китае сбила аппетит к рисковым активам, пишет finanz.ru со ссылкой на «Блумберг».

Как сообщило Минкоммерции КНР, объемы китайского экспорта в декабре упали на 4,4% - рекордно за два года, а объемы ипорта рухнули на 7,6%.

"К инвесторам вернулись страхи замедления мировой экономики из-за губительного влияния торговых войн, - написала по электронной почте старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. - На этом фоне все мировые торговые площадки торгуются сегодня в минусе, и российский рынок не является исключением, учитывая падение нефтяных котировок".

Валюты и акции развивающихся стран прервали трехдневный рост, а Brent торгуется ниже отметкой $60 за баррель. Доходность 10-летних гособлигаций США упала до минимума за более чем неделю.