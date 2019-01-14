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В Беларуси 2018 год стал одним из самых теплых в истории

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  • 14.01.2019, 16:55

В каком городе было теплее всего?

Средняя температура воздуха в минувшем году составила +7,9 °С – на 1,2 °С выше нормы. В «рейтинге» самых теплых годов с 1945-го 2018-й занял четвертое место, сообщает «Брестская газета».

Самую низкую температуру зафиксировали в Кличеве. Столбики термометров там опустились до минус 30,5 °С.

Самая высокая температура была в Волковыске и Пинске, где воздух прогрелся до + 32,5 °С.

Синоптики не исключают, что в новом 2019 году будет тоже тепло.


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