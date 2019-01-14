Как белорус уехал в Киев и победил в мегапопулярном кулинарном шоу 1 14.01.2019, 17:21

Он выиграл конкурс, хотя даже не был уверен, что пройдет первый кастинг.

В 25 лет у белоруса Ивана Милановича было почти все: неплохая должность, крупные контракты и зимовка на Бали. Каждое утро он просыпался, смотрел в окно, где были солнце, море и кокосы, но не видел цели, за которой хотелось бы идти, пишет tut.by.

В этом тупике Иван пробыл пару месяцев, пока не решил изменить все, — и подал заявку на участие в украинском телешоу «Мастер Шеф». В итоге конкурс выиграл, хотя даже не был уверен, что пройдет первый кастинг.

«Вроде и работа была, и жил там, где тепло и хорошо, но совсем скоро мне стало скучно»

Уже третью неделю Ивану не дают прохода на улицах Киева. Зайдет в торговый центр — вокруг сразу возникает толпа тех, кто хотел бы сделать с ним селфи. Рестораны и кафе пока вовсе лучше обходить стороной, рассказывает белорус. Каждый день его Instagram прирастает диким количеством подписчиков, а число сообщений уже в несколько раз превзошло возможности на них ответить.

Сам Иван такого эффекта никак не ожидал. На шоу он ехал, чтобы вырваться из эмоционального застоя и пройти квест, за которым раньше наблюдал на YouTube.

— Многие мне сейчас говорят: «А что ты хотел?» А я просто ехал на «Мастер Шеф», хотел попасть в абсолютно новую сферу, пройти безумную школу и пожить теми эмоциями, которые видел на экране.

Три последних года, когда в Минске становилось невыносимо от серости и уныния, Иван улетал зимовать в Азию. Мог себе позволить: работа диджитал-маркетологом (цифровым маркетологом) не требовала привязки к месту. Последний год он провел на Бали. И все, казалось, было хорошо: в гости приезжали блогеры Влад Бумага и Юлия Годунова, картинка за окном радовала, но все равно что-то было не так.

А что было до этого?

После окончания школы Иван поступил в минский филиал Московского экономического университета статистики и информатики на «Антикризисное управление». Но задержался там ненадолго.

— Меня хватило на год. Я честно пытался проникнуться специальностью, но спустя время понял, что мне некомфортно опять сидеть за партой. Хотелось более активного развития.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИВАН МИЛАНОВИЧ • MILAN.I.M (@milan.i.m) 21 Ноя 2018 в 12:00 PST

Такое развитие Иван нашел в самообразовании. В то время он очень увлекся диджитал-маркетингом. Проходил онлайн-курсы, получал сертификаты, пробовал свои силы на практике. Когда появилась возможность получить формальное образование по специальности, поступил в польский университет.

— Я словил ту волну, когда рынок сильно нуждался в этой специальности, а специалистов практически не было. Очень быстро у меня появились крупные контракты. При этом работать я мог из любой точки мира. В рекламе я кайфовал и чувствовал, что нахожусь в своей сфере. Но так же быстро дошел и до состояния эмоционального застоя. Вроде и работа есть, и живу там, где тепло и хорошо, но совсем скоро мне стало скучно: исчезла цель, за которой хотелось идти дальше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИВАН МИЛАНОВИЧ • MILAN.I.M (@milan.i.m) 18 Сен 2018 в 7:27 PDT

Притом что параллельно Иван занимался волонтерской деятельностью. Даже на острове Бали — вместе с Красным Крестом он помогал эвакуировать людей, когда извергался вулкан. А началось все после взрыва в минском метро.

В тот день, 11 апреля 2011 года, Иван был неподалеку от станции метро «Октябрьская». В его память навсегда врезалась картинка: окровавленные люди, окровавленная площадь.

— Помню, на автомате я побежал в больницу, куда доставляли пострадавших. Там были еще три таких же, как я, парня, желавших помочь руками. К нам вышел главврач, сказал, что рук хватает, но незакрытый гештальт «очень хочется помочь, но не знаю как» остался.

После этого Иван задумал собрать финансовые пожертвования для пострадавших, «чтобы почувствовать сопричастность». Связался с Белорусским Красным Крестом. Собирать пожертвования не понадобилось, а вот поработать с тренерами, которые подготовили его и других волонтеров к общению с пострадавшими, довелось.

«Когда пробовал сверчков, рассуждал так: если до этого никто не умер, почему умру я?»

В размышлениях «мне 25, а я не знаю, чем заняться дальше» Иван пробыл несколько месяцев. В голову приходили разные мысли. Когда сошлись две: воспоминания о своем кулинарном детстве и желание поработать перед камерой, — решил: нужно попробовать и заполнить анкету на участие в шоу «Мастер Шеф».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИВАН МИЛАНОВИЧ • MILAN.I.M (@milan.i.m) 6 Ноя 2018 в 12:35 PST

— В детстве, пока ждал родителей после работы, всегда что-то готовил для них. Чаще всего это были обычные котлеты, курица, картошка, но обязательно со своим видением. Когда мне было 8 лет, я испек пирог и на троллейбусе привез его маме на работу, чтобы угостить ее клиентов. Мне это доставляло удовольствие, маме тоже какие-то бонусы прилетали, — улыбается наш собеседник.

Перед участием в кастинге Иван стал усиленно тренироваться.

— Я стал задумываться об устройстве вкусов, как они должны и могут сочетаться. И вроде все необходимое умел готовить, но в такой компоновке, как подают в ресторане, никогда не пробовал. Поэтому готовил очень, очень много.

Сперва, конечно, случались провалы. Иван до сих пор помнит, как первый раз в жизни пытался приготовить фуа-гра (специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки. — Прим.). В итоге получились две горелые палочки, которые было невозможно жевать. Но ошибки Ивана не останавливали — наоборот, мотивировали делать лучше.

Вообще, белорусу очень повезло: его вкус понимает и воспринимает абсолютно любые ингредиенты. Даже если какой-то из них не нравится, он всегда пытается его распробовать.

— Во время своих путешествий по Азии я пробовал и изучал множество продуктов, в том числе разных сверчков и тому подобных. Рассуждал так: если до этого никто не умер, почему умру я? Или, например, несколько лет я не ел тыкву ни в каком виде, пока не научился ее готовить.

«Самое сложное в шоу — жить под одной крышей с 20 людьми»

Восьмой сезон шоу «Мастер Шеф» длился с мая по сентябрь 2018 года. Съемки проходили шесть дней в неделю, на сон иногда оставалось по четыре часа в сутки. За время проекта Иван забыл, что такое соцсети и общение с родственниками: все силы забирала готовка и подготовка к ней. Поскольку участники были непрофессионалами в кулинарии, а рядом не стоял личный ассистент — шеф-повар с подсказками, приходилось много читать, смотреть, самообразовываться.

— На шоу я ехал работать над собой. В конкурсах, где была возможность выбирать ингредиенты, я чаще брал то, с чем до этого не работал, чем то, что мне уже было знакомо. Я все-таки хотел научиться новому, пусть и ценой вылета из проекта. По сути, победить у меня получилось нечаянно — такой самоцели у меня не было.

— Какие моменты для вас были самыми сложными?

— Наверное, то, что мне пришлось жить под одной крышей с 20 людьми. Я удаленщик, до этого всегда работал из дома. Быт для меня — вещь очень камерная. Раньше для меня было важно иметь отдельное пространство, зону комфорта, которую я абсолютно потерял на шоу. В комнате, например, мы жили по три человека.

Внапряг был и образ жизни. Спать мы могли только по четыре часа. На съемки приезжали с огромными мешками под глазами, которые нужно было гримировать в четыре слоя. Но выбора не было. Ты либо сутками сидишь за литературой (а когда сидеть, непонятно: на сон у тебя было четыре часа), либо вылетаешь из проекта.

Часто случалось, что с другими участниками происходили конфликты интересов. Было тяжело разделить личное и профессиональное — то, что происходило на конкурсах, когда ты должен стать прямолинейным и даже жестким. Для меня было важно, чтобы люди понимали, почему я так поступаю. Но мы все до сих пор общаемся, вроде никто ни на кого обиды не держит.

— Как человеку, привыкшему к камерности в своей жизни, было тяжело раскрепощаться для шоу на экране?

— Честно признаться, первые выпуски я с трудом смотрел на себя. Вроде кто-то знакомый, но я не ассоциировал себя с этим человеком. Я был сильно зажат, было некомфортно от количества камер вокруг и сотни людей, стоявших за ними.

Потом я поменял свою модель поведения, да в принципе отношение ко всему — и мне стало проще. Просто перестал думать, что меня снимают, стал более настоящим.

То, с чем я пришел и с чем вышел из проекта, — это небо и земля. Но главное, что я получил от новой сферы то, что и хотел.

Пересмотрел Иван и свои взгляды в отношении критики.

— Критику от судей по делу я люблю. Так я понимал, что в следующий раз нужно исправить, чтобы стало лучше.

Первое время по больному била не сильно конструктивная критика, которая распространялась в интернете. Да, меня любили зрители, но были и люди, которым я не нравился. Колкими фразами они пытались задеть. Первое время это действительно задевало: «Да нет, я же не такой. Нужно показать, какой я на самом деле». А потом прошло — и я понял, что каждый человек имеет право на свое мнение. Важнее результат, а не то, как тебя оценят со стороны.

После победы в телевизионном шоу «акции» Ивана сильно поднялись.

— Предложения поступают постоянно, в основном зовут работать в киевские рестораны на неплохие должности. Главный судья проекта тоже приглашал на работу. Прилетает и много предложений о рекламных контрактах — стать лицом каких-либо продуктов. Пока я выбираю, где лучше, пытаюсь понять, чего мне больше хочется.

В качестве главного приза белорус получил 500 тысяч гривен (16,1 тысячи евро), часть из которых планирует отдать в Красный Крест. В июне Иван уедет на интенсивное обучение в одну из лучших кулинарных школ мира во Франции.

— Посмотрим, куда меня занесет дальше. Пока рассчитываю, что останусь в Киеве, потому что этот город дает отличный старт для развития. Здесь проходит намного больше мероприятий в ресторанной сфере, нежели в Беларуси.