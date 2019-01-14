Новые тарифы на ЖКУ: цены на природный газ 14.01.2019, 17:37

Установлены цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию.

Правительство Беларуси установило цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию, которые действуют с 1 января 2019 года, пишет «Вечерний Гродно».

Цены на природный газ: используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа (за кубометр):

- при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: в отопительный период*: с 1 января по 31 мая включительно — Br0,1143, с 1 июня по 31 декабря — Br0,1190; в летний период — Br0,4114.

- при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов — Br0,4114.

- используемый без приборов индивидуального учета расхода газа (с одного проживающего в месяц):

- при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) — Br3,29;

- при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) — Br9,46.

- при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя — Br5,35.

- при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц): в отопительный период: с 1 января по 31 мая — Br0,4874, с 1 июня по 31 декабря — Br0,5320; в летний период: с 1 января по 31 мая — Br0,1827, с 1 июня по 31 декабря — Br0,1995.

* Начало и конец отопительного периода устанавливается решением местного исполнительного органа. Старт периода зависит от погодных условий, в частности температуры воздуха, а также долгосрочного прогноза гидрометеоцентра Беларуси.