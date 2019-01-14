БАТЭ пополнился результативным защитником 14.01.2019, 17:47

Подпись под контрактом с борисовским клубом поставил 22-летний универсал Дмитрий Бессмертный.

Об этом сообщает официальный сайт БАТЭ.

Дмитрий Бессмертный — воспитанник футбольной школы ФК "Минск" (первый тренер — Владимир Григорьевич Киреенко). После выпуска влился в дублирующий состав "горожан", в рядах которого в 2014-16 годах провел 58 матчей и забил 11 мячей. В 2014 году стал обладателем Кубка дублеров, в 2015-м — чемпионом страны среди резервных команд.

В основе "Минска" дебютировал 17 июня 2016-го — в выездном высшелиговом поединке с "Торпедо"-БелАЗом. А в полноправного игрока главной команды "красно-синих" превратился в следующем сезоне.

В 2018-м являлся стилеобразующим футболистом "Минска", лидером по времени нахождения на поле. И принял участие во всех 30 чемпионатных встречах дружины (26 — от свистка до свистка). Отработав значительную часть сезона на позиции правого защитника, Дмитрий набрал 8 (4+4) очков по системе "гол + пас". Всего же в его активе в элитном дивизионе — 77 матчей, 13 (6+7) баллов полезности.

Бессмертный был ключевым игроком юниорской (U-19) и молодежной (U-21) сборных Беларуси, за которые провел 24 поединка (U-19 — 10/0, U-21 — 14/1).