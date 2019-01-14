Женщина-таксист рассказала правду о своей работе 3 14.01.2019, 18:15

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Водить такси не было для Виктории Ивановой «мечтой всей жизни».

Бобруйчанка Виктория Иванова могла бы трудиться по любой из четырех своих специальностей: она повар, продавец, озеленитель и раскройщик. Но вот уже четыре месяца она работает в службе «Новое такси» став одним из первых водителей этой службы. Виктория рассказала «Вечернему Бобруйску» о своей работе.

Водить такси не было для Виктории «мечтой всей жизни». Просто, говорит она, другой подходящей работы в Бобруйске не нашлось. Есть женщины и в других службах такси, и, отмечает автоледи, большинство случаев похожи на ее: из-за напряженной ситуации на рынке труда не все могут найти «обычную» работу с приемлемой зарплатой. Вот и вынуждены катать по городу пассажиров.

А самим пассажирам, говорит Виктория, как раз нравится, когда их везет дама – и мужчинам, и женщинам.

– Женщина за рулем такси – действительно нечастое явление, но люди реагируют на меня спокойно. Девушкам нравится ездить со мной. Они считают, что женщины водят аккуратнее, поскольку у нас лучше развит инстинкт самосохранения, – отмечает автоледи.

Учить Викторию ездить клиенты-мужчины пока не пытались. В подобных случаях таксистка может предложить пассажиру другую машину, с водителем-мужчиной, но пока до такого не доходило.

«Трудно высидеть 12 часов за рулем»

Виктория, хоть и имеет личное авто, работает на служебном. В обязанности водителя в «Новом такси» входит только перевозка пассажиров и поддержание порядка в салоне, заправка машины «за свои». Моет и обслуживает автомобиль техническая служба. Полученную за время работы выручку водители делят со службой такси 50 на 50.

График работы – по 12 часов, с шести утра до шести вечера, либо наоборот. Выходные женщина берет редко.

К сложному графику и ночной работе женщина привыкла быстро.

– Мы периодически делаем перерывы в работе просто потому, что трудно высидеть 12 часов за рулем.

Как говорит Виктория, пить кофе, чтобы бороться со сном, ей не приходится. Скучать некогда и невыгодно: выручка и зарплата водителя зависят от километража и количества заказов.

– Поэтому никто не хочет стоять впустую, – рассказывает женщина. – Да и во время работы время летит быстрее, и спать почти не хочется, а когда ты вынужден стоять, рабочий день тянется долго.

Помогает и общение с коллегами. В основном таксисты переговариваются при помощи канала в Zello – это приложение-рация для мобильных телефонов. Вообще, говорит Виктория, корпоративная этика и взаимовыручка у таксистов очень сильна. Помимо помощи в экстренных ситуациях, что само собой, водители поддерживают друг друга в эфире даже в случае просто плохого настроения. В их службе, говорит Виктория, коллектив очень дружный, и общаются коллеги не только в эфире и на корпоративах – дружат и вне рабочего времени.

«Никому нет смысла наматывать лишние километры»

Обычно такси наиболее востребовано сначала утром, когда люди едут на работу, и с двух дня до вечера. В выходные особенно много работы вечером и ночью.

– У нас работа есть всегда. Не бывает такого, что мы подолгу простаиваем просто так. Просто спадает и возрастает напряженность в течение рабочего дня. Ведь в часы пик ты не успеваешь уехать с одного заказа, а тебе уже «падает» следующий.

Эта система работает просто. Человек звонит в такси и попадает к диспетчеру, тот «выкидывает» этот заказ в эфир, и на него откликается ближайший свободный водитель.

– Выгоднее приехать именно ближайшему, поскольку мы заправляем машины за свой счет и никому нет смысла «наматывать» лишние километры.

Но все же у каждого таксиста, говорит Виктория, со временем формируется своя клиентская база. Если пассажиру нравится ездить с определенным водителем, достаточно запомнить несколько цифр его позывного – номера экипажа – и назвать его диспетчеру при звонке. Так заказ пойдет уже не в эфир, а сразу к водителю.

В новогоднюю ночь Виктория тоже работала. Говорит, обошлось без неадекватных и буйных пассажиров – наоборот, в праздник люди были более общительные и щедрые.

Самое сложное в ее работе, говорит Виктория, это ездить по не чищенным от снега дорогам.

– В частный сектор бывает просто не влезть, – рассказывает женщина. – Многие пассажиры сами говорят, мол, подъезжайте к дороге, мы к вам выйдем, потому что у нас не расчищено и проехать невозможно.

Тревожная кнопка

Многие пассажиры, говорит Виктория, интересуется, не страшно ли ей на такой «неженской» работе. Она отвечает: не страшно, поводов бояться пока не было. И рассказывает, какие меры безопасности приняты в такси для экстренных случаев.

В программе, которой пользуются таксисты, есть так называемая «тревожная кнопка», при нажатии которой всем водителям службы отправляется сообщение. Ею можно воспользоваться в любой критической ситуации: неадекватный пассажир, опасность и так далее.

– Все ближайшие автомобили службы сразу же съезжаются на сигнал тревоги. Плюс система автоматически определяет мое месторасположение, то есть даже если со мной что-то не так и я не могу ответить, диспетчер сообщит водителю, где я нахожусь, – рассказывает Виктория.

Нештатная ситуация, по словам Виктории, была за четыре месяца однажды. Женщина везла молодого человека с девушкой в деревню Бояры. Девушку он попросил высадить раньше, а сам отправился домой за деньгами и не вернулся.

– Сначала я попросила подъехать ребят. Они стучали в тот дом, но результата не последовало. Тогда пришлось звонить в милицию, – рассказала Виктория.

Она отмечает, что такие ситуации теперь единичные: цены на такси снизились, и пассажиры просто не спорят насчет денег.

А вообще, по словам Виктории, город стал спокойнее. Сейчас нет такого, как раньше, когда, к примеру, таксисты не хотели ехать в Титовку или на Черепичный и т.д.

Средний чек по Бобруйску – до пяти рублей

Тарифы на поездки каждая служба такси формирует самостоятельно, говорит Виктория. Так, в «Новом такси» посадка и первые пять километров стоят 3 рубля, далее – 60 копеек за километр. По словам водителя, сейчас средний чек пассажира по Бобруйску – до пяти рублей.

– Раньше услуги такси стоили намного дороже, – отмечает водитель. По ее словам, снижение цен вызвано в первую очередь возросшей конкуренцией.

Но и до сих пор, говорит Виктория, в городе есть службы, которые сохранили прежние цены. Женщина полагает, что они выживают за счет постоянных клиентов.

– Конечно, конкуренция в Бобруйске сейчас очень большая. Но мы справляемся, – рассказывает Виктория.

И отмечает: конкуренция добросовестная, отношения у водителей разных служб такси достаточно «ровные». Прошли те времена, когда конкурентам всячески портили жизнь, чтобы вытолкнуть с рынка. Клиентов хватает всем, кто хорошо работает.

Как стать таксист(кой)

Виктория за рулем уже седьмой год, а чтобы стать водителем такси, стаж требуется от двух лет. Кроме того, придется пройти специальные курсы. Их женщина заканчивала уже при службе, в которую устроилась работать, и обошлось это ей примерно в 500 рублей. По окончании этих курсов водитель получает специальную карту таксиста, которой может пользоваться при устройстве на работу в любую службу такси страны.

Досконального знания города для работы в такси Виктории не понадобилось, поскольку сейчас все ездят по навигатору. Однако женщина отмечает, что умение ориентироваться на местности будет плюсом. Ведь навигатор может разрядиться, «заглючить» или просто «повести не туда».

О личном

В свободное от работы время Виктория все так же за рулем, но уже своей машины: говорит, так по городу ездить удобнее, а при нынешних ценах на общественный транспорт еще и практичнее. Если нет возможности подъехать куда-то на машине, женщина предпочитает пройтись пешком.

Виктория не замужем, но дома ее ждет 12-летний сын. По словам водителя, она старается побольше времени проводить с семьей, но из-за работы у нее не всегда получается. Впрочем, в свое новое занятие она уже втянулась. Говорит, ей нравится.