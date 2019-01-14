Премьер Британии заявила, что не будет откладывать Brexit 14.01.2019, 18:23

Тереза Мэй

Фото: AP

Тереза Мэй не считает, что Великобритания должна проводить новый референдум.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла предложение ЕС о продлении действия статьи 50 после определенного дедлайна 29 марта.

Об этом она заявила сегодня во время выступления на фабрике в городе Сток, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Мэй пояснила, что ЕС отверг ее просьбу о временном лимите на действие механизма по границе с Северной Ирландией в рамках соглашения о выходе и сегодня она отвергла их предложение о продлении статьи 50.

"Я не думаю, что мы должны расширять статью 50, и я не думаю, что мы должны проводить новый референдум", - сказала она.

Отвечая на вопрос, считает ли она, что завтрашнее голосование за соглашение в парламенте Великобритании будет успешным, Мэй сказала, что она работает над тем, чтобы это произошло, но не сказала, насколько вероятно, что это действительно произойдет.

Она предупредила о "параличе в парламенте", если соглашение будет отклонено, и сказала, что доверию к политике будет нанесен "катастрофический ущерб", если Великобритания не выйдет из ЕС.

"Хотя сценарий без соглашения остается серьезным риском, наблюдая за происходящим в течение последних семи дней, я считаю, что более вероятен паралич в парламенте и риск того, что Brexit не будет", - добавила она.