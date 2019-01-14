Алеся Бацман: Мне бы хотелось, чтобы Лукашенко задумался, как сейчас живет Янукович 6 14.01.2019, 18:38

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Алеся Бацман

Фото: Гордон

Правитель Беларуси рискует повторить путь беглого президента Украины.

Если Лукашенко не избавится от российской зависимости, он может повторить судьбу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, заявила главный редактор интернет-издания "Гордон" Алеся Бацман в интервью порталу Politeka. Видео опубликовано на YouTube-канале издания.

По ее словам, на последних переговорах с Лукашенко президент РФ Владимир Путин действовал агрессивно и требовал от него разорвать отношения с Украиной.

"Если сейчас он не создаст независимую и сильную Беларусь, если он немедленно не разорвет вот эти все бесплатные темы с газом и бесконечными кредитами, которые выдает ему Путин, вот эти торговые отношения, если сейчас немедленно он это все не разорвет, не переориентируется на Европу, то он может повторить судьбу Януковича. Мне бы хотелось, чтобы он задумался над тем, как сейчас живет наш беглый президент Виктор Федорович Янукович. Как он там бухает в одиночестве где-то в России, на ее огромных просторах. Как его бросили все его соратники, все его друзья, все, кто с ним делил огромные украинские бюджеты. Все, кого он прикармливал, все, кого он взращивал. Практически все же его предали. От этого, судя по весточкам, которые оттуда доносятся, он сейчас не в лучшей форме – обижен на весь мир. Человек, который уже почувствовал себя всесильным президентом, наверное, предполагал, что закат его жизни и карьеры будет выглядеть не так. Тем более что по возрасту и по здоровью он мог бы быть еще в полном кайфе, в полном расцвете", – считает журналистка.

"Мне бы хотелось, чтобы Лукашенко сейчас посмотрел на Януковича и подумал: а хочется ли ему быть на этом месте? Я наблюдала за Лукашенко на минских переговорах, он очень сильно хотел понравиться [канцлеру Германии Ангеле] Меркель, [президенту Франции Франсуа] Олланду, он очень сильно хотел с ними дружить. Он понимает, что если он будет только с Путиным, тот его сожрет. Он же это понимает, сейчас все в его руках. Но очень важно, чтобы Лукашенко посмотрел на судьбу Януковича, а белорусский народ – посмотрел, как сегодня живут люди и в оккупированном Крыму, и в оккупированной части Донбасса. Потому что это совсем другие перспективы – я сейчас говорю особенно о молодом населении, особенно о молодежи. Да, можно говорить, что в Крыму бюджетникам подняли зарплаты, пенсии, и то я слышу о разных ситуациях. Но те, кто хочет получить перспективу, заниматься бизнесом, развиваться и идти в ногу со всем миром, а не быть под железным занавесом, они наверняка не захотят такого развития событий", – убеждена главред издания "Гордон".