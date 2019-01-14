Видеофакт: Надаль разбудил журналиста, заснувшего на пресс-конференции испанского теннисиста 14.01.2019, 18:59

Рафаэль Надаль

Вторая ракетка мира на пресс-конференции заметил спящим итальянского репортера.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль на Australian Open после своей победы первого круга над Джеймсом Даквортом (6:4, 6:3, 7:5) на пресс-конференции заметил спящим итальянского репортера Убальдо Сканагатту, передает pressball.by.

- Сегодня не очень интересно. Да не, ничего страшного. Я знаю, что вы закрыли глаза, чтобы лучше воспринимать то, что я говорю.