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Видеофакт: Надаль разбудил журналиста, заснувшего на пресс-конференции испанского теннисиста

  • 14.01.2019, 18:59
Рафаэль Надаль

Вторая ракетка мира на пресс-конференции заметил спящим итальянского репортера.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль на Australian Open после своей победы первого круга над Джеймсом Даквортом (6:4, 6:3, 7:5) на пресс-конференции заметил спящим итальянского репортера Убальдо Сканагатту, передает pressball.by.

- Сегодня не очень интересно. Да не, ничего страшного. Я знаю, что вы закрыли глаза, чтобы лучше воспринимать то, что я говорю.


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