Более половины россиян хотят отставки правительства 2 14.01.2019, 19:09

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Основное недовольство населения РФ вызывают рост цен и падение доходов, безработица, а также недостатки системы соцзащиты.

Более половины населения России негативно оценивают деятельность правительства, сообщает "Левада-центр" в понедельник, 14 января. В декабре 2018 года за отставку кабинета министров высказались 53 процента россиян, в ноябре 2016 года этот показатель составлял 33 процента, указывают социологи.

Особое недовольство респондентов при этом вызывают неспособность правительства справиться с ростом цен и падением доходов населения (57%), неготовность кабинета обеспечить людей работой (46%), а также недостаток заботы о социальной защите граждан (43 процента), передает DW.

По словам социолога "Левада-центра" Марины Красильниковой, в России сегодня наблюдается "неуклонное ухудшение общественных настроений", а у россиян меньше надежды "на авось и на государство".

Пенсионная реформа - одна главных из причин недовольства

Важную роль в данной ситуации сыграло повышение пенсионного возраста, подтвердившее опасения россиян, что "государство не очень надежный институт, который то и дело готов расторгнуть ранее взятые на себя обязательства", указывает эксперт.

При этом в сложившейся ситуации респонденты винят скорее правительство в целом, нежели премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Если бы были намеки, что возможно другое правительство, которое приведет к реальным переменам, то число сторонников отставки было бы выше. Выступая за отставку правительства, люди говорят, что все плохо и что вопросы социальной политики в стране не решаются", - подчеркивает Красильникова.

Рейтинг президента Путина упал

Кроме того, пенсионная реформа негативно отразилась и на рейтинге президента Путина. "Президент заставил всех быть плохими полицейскими, а сам хотел выглядеть хорошим. Но это не добавило ему очков, а правительство оказалось в положении мальчиков для битья.

Связано это со всеми негативно воспринимаемыми гражданами решениями, которые правительство выкатило после президентских выборов", - комментирует в газете "Ведомости" результаты опроса политолог Николай Петров.

Несмотря на то, что премьер-министр Медведев на данный момент не является сильной фигурой, на которой концентрируется все недовольство граждан, сценарий с отставкой возглавляемого им правительства может быть использован Кремлем в случае, "если доверие граждан будет продолжать падать и нужно будет найти стрелочника", отмечает Петров.