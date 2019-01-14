Минчанин судился с властью из-за непроведения повторного общественного обсуждения 14.01.2019, 19:38

Что из этого вышло?

Сегодня в суде рассмотрели исковое заявление минчанина в отношении администрации Фрунзенского района из-за того, что чиновники отказались проводить повторное общественное обсуждение. Оно касалось строительства административного здания для милиции на месте снесенной школы во дворе многоэтажки. Но в суде производство по этому делу прекратили. Tut.by узнал, почему.

Вопросы в суде касались этой стройки на Сердича, 12.

Напомним, 9 января в суде Фрунзенского района прошло первое судебное заседание по исковому заявлению минчанина Дениса Тушинского о бездействии администрации Фрунзенского района по вопросу организации повторного общественного обсуждения. На первом обсуждении в 2016 году речь шла о строительстве на месте снесенной школы № 116 (Сердича, 12) административного здания с парковкой для районной прокуратуры, милиции и ГАИ. За два года споров и пикетов здание уже частично построили.

Тушинский рассказал в суде о, по его мнению, нарушениях. Например, по словам заявителя, замечания и предложения инициативной группы не передали проектировщику, а суть многих замечаний и предложений после общественного обсуждения исказили. Он добавлял, что экологическая обстановка для уплотнения тут тоже неблагоприятная.

Представитель администрации тогда отметил, что районная администрация являлась лишь организатором проведения общественного обсуждения. А решения о дальнейшем ходе работ и о том, считать ли общественное обсуждение состоявшимся, принимал архитектурно-градостроительный совет при комитете архитектуры Мингорисполкома. Поэтому в качестве заинтересованного лица на заседание 14 января вызвали представителя мэрии.

«Вопросы заявителя рассматриваются нормативными документами»

Но представитель из Мингорисполкома на суд не явился. Однако, судья Александр Кузьмич решил рассматривать дело без него.

Заместитель начальника управления по архитектуре и строительству Фрунзенского района Павел Тумас передал суду ходатайство, в котором просил прекратить производство по жалобе со ссылкой на статью 164 Гражданского процессуального кодекса — в виду неподведомственности дела суду.

— Потому что вопросы, изложенные в жалобе заявителя, касаются вопросов строительной деятельности и рассматриваются нормативными документами, — пояснил Тумас.

Заявитель Денис Тушинский был категорически не согласен с ходатайством.

— Я считаю, что представитель противоположной стороны в данном процессе противоречит сам себе. На страницах ходатайства указано, что в соответствии со статьей 353 ГПК РБ, гражданин вправе обратиться в суд с жалобой, если считает что его права ущемлены неправомерными действиями (бездействием) государственных органов, кроме случаев, когда для разрешения отдельных жалоб законодательством установлен иной, несудебный, порядок обжалования. Во всех ответах, которые я получал на свои заявления от администрации Фрунзенского района, было указано, что, в случае несогласия с ответами, я вправе обратиться в суд и оспорить эти ответы.

Тушинский также пояснил, что в суде рассматривают не строительные вопросы, а нарушенные права. Судья посчитал, что ходатайство подлежит немедленному рассмотрению и удалился на час.

В итоге судья удовлетворил ходатайство и прекратил процесс с учетом того, что рассматриваемые вопросы не относятся к компетенции суда и определил прекратить производство по гражданскому делу по жалобе.

— Вопросы, касаемые проведения общественного обсуждения, которые регламентированы положением, на которое ссылался заявитель, (кроме того он ссылался и на Закон об архитектурной и градостроительной деятельности) неподведомственны суду. [И это] несмотря на то, что сегодня заявитель своими доводами и пояснением показал, что данные действия были изложены в ответах администрации Фрунзенского района. Однако суд не в праве давать оценку действиям администрации, а также тем доводам, на которые ссылался заявитель. Поскольку данные вопросы не разрешаются в порядке статьи 353 и не рассматриваются в соответствии со статьей 37 ГПК РБ, суд производство прекратил, — пояснил судья.

Обжаловать данное решение заявитель может в течение 15 дней.