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В Латвии конфисковали крупнейшую в истории партию кокаина на €1 миллиард

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  • 14.01.2019, 19:56
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Две тонны наркотиков были спрятаны в ящиках из-под бананов.

Латвийские правоохранители конфисковали 2 тонны кокаина стоимостью около миллиарда евро - это самая крупная партия, изъятая когда-нибудь в балтийской стране.

Как сообщает Delfi, кокаин изъяли в Кокнесском крае в рамках полицейской операции TNT, которую провели 8 января.

В операции были задействованы сотрудники полиции Латвии и Копенгагенского филиала Агентства по борьбе с наркотиками США. В рамках операции задержали пятерых граждан Латвии.

Партия кокаина прибыла из Эквадора. Наркотики были спрятаны в ящиках из-под бананов. Во время операции полиция изъяла 2199 брикетов с логотипами Dolphin, Bad Boys, Gold и TNT, что эквивалентно 2 тоннам гидрохлорида кокаина.

Начальник Госполиции Латвии Интс Кюзис отметил, что Латвия в этой схеме использовалась как транзитное государство. По его словам, из Латвии кокаин обычно переправляют или в Скандинавию, или в Россию.


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