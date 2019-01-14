Арина Соболенко: Турсунов такой же сумасшедший, как и я
- 14.01.2019, 20:02
Белорусская теннисистка рассказала о своем тренере.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11 ВТА) поделилась эмоциями после выхода во второй круг "Australian Open", передает pressball.by.
- Арина, каково это играть вторым запуском, когда солнце в зените?
- Конечно, не самые простые погодные условия, но уж на "Шлеме" можно себя всю отдать. В принципе, ты не чувствуешь во время матча эти условия, потому что голова об одном думает.
- Старт сезона выдался успешным, вы завоевали титул в Шэньчжэне. Насколько он придает уверенности перед "шлемом"?
- На самом деле, после предсезонки очень стремно стартовать. Но этот титул придает уверенности, да.
- Что такого необычного в Дмитрии Турсунове, что ваши результаты под его руководством видны невооруженным взглядом?
- Он такой же сумасшедший, как и я, — отметила Соболенко в интервью "Евроспорту".