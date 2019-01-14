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Арина Соболенко: Турсунов такой же сумасшедший, как и я

  • 14.01.2019, 20:02
Арина Соболенко
Фото: WTA

Белорусская теннисистка рассказала о своем тренере.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11 ВТА) поделилась эмоциями после выхода во второй круг "Australian Open", передает pressball.by.

- Арина, каково это играть вторым запуском, когда солнце в зените?

- Конечно, не самые простые погодные условия, но уж на "Шлеме" можно себя всю отдать. В принципе, ты не чувствуешь во время матча эти условия, потому что голова об одном думает.

- Старт сезона выдался успешным, вы завоевали титул в Шэньчжэне. Насколько он придает уверенности перед "шлемом"?

- На самом деле, после предсезонки очень стремно стартовать. Но этот титул придает уверенности, да.

- Что такого необычного в Дмитрии Турсунове, что ваши результаты под его руководством видны невооруженным взглядом?

- Он такой же сумасшедший, как и я, — отметила Соболенко в интервью "Евроспорту".


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