ОЗХО решила запретить «Новичок» 14.01.2019, 20:18

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Предложение об этом внесли США, Канада и Нидерланды.

Организация по запрещению химического оружия внесет в список запрещенных ОВ «Новичок» – нервнопаралитическое вещество, разработанное в советскую эпоху и использованное в ходе прошлогоднего нападения в Солсбери. Сделать это предложили в понедельник сотрудники организации, передает «Голос Америки».

Исполнительный совет ОЗХО, в число которого входит 41 человек, одобрил совместное предложение США, Нидерландов и Канады «добавить (к списку) две группы высокотоксичных химикатов (включая вещество, использованное в Солсбери»», – сообщила в «Твиттере» представитель Канады в ОЗХО Сабина Нолке.

Напомним, что западные страны выдворили в ответ на нападение на бывшего российского агента Сергея Скрипаля его дочь наибольшее количество российских дипломатов со времен «холодной войны».

Великобритания заявила, что при отравлении Скрипалей агенты ГРУ применили «Новичок».

Решение, принятое ОЗХО в понедельник, было конфиденциальным, и никаких дополнительных деталей не сообщается.