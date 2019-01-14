Трамп: Я никогда не работал на Россию 6 14.01.2019, 20:38

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Ранее сообщалось, что ФБР негласно проводило проверку, чтобы выяснить, действует ли Трамп в интересах РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он никогда не действовал в интересах России. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Вloomberg.

"Я никогда не работал на Россию", - сказал Трамп журналистам.

Напомним, газета The New York Times, ссылаясь на информированный источник, сообщила, что Федеральное бюро расследований, в частности, расследовало, не составляет ли президент США угрозы для национальной безопасности.

Белый дом резко отреагировал на сообщение The New York Times о том, что ФБР начало расследовать, работает ли президент США Дональд Трамп на пользу России.

Расследовать сотрудничество Трампа с Россией начали после того, как президент США уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми, а также дал понять во время публичных выступлений, что увольнение Коми связано с вопросом России.

Президент Трамп в своем Twitter отметил, что ФБР не имело оснований для такого расследования и связал свое решение уволить Коми с тем, как расследовались нарушения в кампании Хиллари Клинтон.