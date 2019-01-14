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Завтра в Беларуси ожидается до -9 градусов

  • 14.01.2019, 20:42
  • 1,334

В отдельных районах страны прогнозируется метель.

Погодные условия 15 января в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Ленинградской областью.

Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На территории Минской, Могилевской, Брестской, Витебской, Гродненской и Гомельской областей ожидаются атмосферные осадки в виде снега, а в отдельных районах прогнозируется метель. На дорогах возможна гололедица.

Ветер будет западный порывистый, местами – сильный порывистый. Минимальная температура воздуха составит от -3 до -9 градусов, а при прояснениях – от -10 до -13 градусов. Максимальная температура воздуха составит от -1 до -7 градусов. Атмосферное давление будет расти.

В Минске 15 января будет снег, возможна метель. Температура воздуха в течение суток составит от -3 до -8 градусов. Ветер западный 5-8 м/с (порывы – до 12 м/с).


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