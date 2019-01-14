Лидер фонда, на мероприятии которого убили мэра Гданьска, ушел в отставку
- 14.01.2019, 21:26
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Ежи Овсяк выступил с заявлением.
Руководитель Фонда Большого оркестра праздничной помощи Ежи Овсяк, на мероприятии которого смертельно ранили мэра Гданьска Павла Адамовича, объявил об отставке с должности председателя.
Об этом сообщает “Польское радио”.
По словам Овсяка, это решение является выражением протеста против языка ненависти.
"Ненависть, также и в мою сторону, в сторону фонда, пылает уже 25 лет. Я веду бои с людьми, которые так же мне угрожают. Я благодарю всех, кто был вместе с нами, спасибо за исключительный финал. Мы не сдаемся" - сказал он.
Овсяк подчеркнул, что покидает пост главы фонда, однако сотрудничество с организацией не завершит.
Павла Адамовича ударили ножом во время мероприятия по сбору средств, организованного Большим оркестром Рождественской благотворительности. Его госпитализировали в очень тяжелом состоянии с колото-резаными ранами сердца, диафрагмы и брюшной полости.
Нападавшего задержали. Это 27-летний житель Гданьска, который отбывал наказание за преступление "против жизни и здоровья".
14 января Адамович умер в больнице.