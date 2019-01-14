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Лидер фонда, на мероприятии которого убили мэра Гданьска, ушел в отставку

  • 14.01.2019, 21:26
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Ежи Овсяк

Ежи Овсяк выступил с заявлением.

Руководитель Фонда Большого оркестра праздничной помощи Ежи Овсяк, на мероприятии которого смертельно ранили мэра Гданьска Павла Адамовича, объявил об отставке с должности председателя.

Об этом сообщает “Польское радио”.

По словам Овсяка, это решение является выражением протеста против языка ненависти.

"Ненависть, также и в мою сторону, в сторону фонда, пылает уже 25 лет. Я веду бои с людьми, которые так же мне угрожают. Я благодарю всех, кто был вместе с нами, спасибо за исключительный финал. Мы не сдаемся" - сказал он.

Овсяк подчеркнул, что покидает пост главы фонда, однако сотрудничество с организацией не завершит.

Павла Адамовича ударили ножом во время мероприятия по сбору средств, организованного Большим оркестром Рождественской благотворительности. Его госпитализировали в очень тяжелом состоянии с колото-резаными ранами сердца, диафрагмы и брюшной полости.

Нападавшего задержали. Это 27-летний житель Гданьска, который отбывал наказание за преступление "против жизни и здоровья".

14 января Адамович умер в больнице.


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