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Автобус с белорусскими хоккеистами попал в ДТП

  • 14.01.2019, 21:35
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Автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Автобус хоккейного клуба «Химик» попал в ДТП в Логойском районе, сообщает Федерация хоккея Беларуси.

Автобус направлялся на выездную игру в Бобруйск и столкнулся с легковым автомобилем.

Водители и пассажиры обоих транспортных средств живы и здоровы.


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