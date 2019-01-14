Автобус с белорусскими хоккеистами попал в ДТП
- 14.01.2019, 21:35
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Автобус столкнулся с легковым автомобилем.
Автобус хоккейного клуба «Химик» попал в ДТП в Логойском районе, сообщает Федерация хоккея Беларуси.
Автобус направлялся на выездную игру в Бобруйск и столкнулся с легковым автомобилем.
Водители и пассажиры обоих транспортных средств живы и здоровы.
⚠Автобус с хоккеистами "Химика" попал в ДТП— Федерация хоккея Беларуси (@hockey_bel) 14 января 2019 г.
Сегодня в Логойском районе произошло столкновение автобуса хоккейного клуба "Химик", который направлялся на выездную игру в Бобруйск, и легкового автомобиля. К счастью, водители и пассажиры обоих транспортных средств живы и здоровы. pic.twitter.com/lVvbWJGLGc