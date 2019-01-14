Автобус с белорусскими хоккеистами попал в ДТП

⚠Автобус с хоккеистами "Химика" попал в ДТП



Сегодня в Логойском районе произошло столкновение автобуса хоккейного клуба "Химик", который направлялся на выездную игру в Бобруйск, и легкового автомобиля. К счастью, водители и пассажиры обоих транспортных средств живы и здоровы. pic.twitter.com/lVvbWJGLGc