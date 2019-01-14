США не будут продлевать исключения для 8 стран на покупку нефти у Ирана 14.01.2019, 21:50

Санкции США сократили экспорт Ираном до около одного миллиона баррелей в день.

Соединенные Штаты Америки (США) решили больше не продлевать срок действия разрешений 8 странам импортировать иранскую нефть без риска попасть под санкции США. Об этом заявил специальный посланник США по Ирану Брайан Гук, сообщает rbc.ua со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, из восьми стран, получивших полугодовую отсрочку от применения санкций (Китай, Индия, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция и Южная Корея), только пять воспользовались ею.

Также отмечается, что США санкциями сократили экспорт Ираном до около 1 млн баррелей в день с 2,7 млн до объявления санкций.

5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.

Напомним, ранее министр нефтяной отрасли Ирана Бижан Зангане заявил, что действующие в отношении страны санкции США "совершенно незаконны" и Тегеран не намерен их соблюдать.