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Лукашенко подписал указ, определяющий цену одного ядерного инцидента на БелАЭС

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  • 14.01.2019, 22:00
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Диктатор утвердил порядок страхования ответственности за ядерный ущерб.

Лукашенко 14 января подписал указ № 15 «Об ответственности за ядерный ущерб», сообщает пресс-служба диктатора.

«Документом создается механизм финансового обеспечения ответственности за ущерб, возникший при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии», — говорится в сообщении.

Указ определяет предел ответственности РУП «Белорусская АЭС» за ущерб в размере 150 млн специальных прав заимствования по одному ядерному инциденту. В качестве формы финансового обеспечения ответственности оператора БелАЭС устанавливается страхование гражданской ответственности.

Положениями документа определяются условия осуществления страховой деятельности при страховании рисков, возникающих в деятельности Белорусской АЭС. Так, организацию и функционирование системы страхования будет обеспечивать Белорусский ядерный страховой пул, участниками которого станут «Белгосстрах», «Белэксимгарант», Белорусская национальная перестраховочная организация. Кроме того, установлены требования к договору страхования ответственности за ядерный ущерб.

Напомним, ранее Белорусская антиядерная кампания призвала отложить пуск БелАЭС.


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