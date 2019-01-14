Что сейчас происходит на МКАД, где до весны будет «большой ремонт» 14.01.2019, 22:35

Самое проблемное место на столичных дорогах в последние дни — это МКАД.

Уже несколько дней водители сетуют в соцсетях на заторы, которые почти не исчезают в местах только что начавшегося ремонта двух путепроводов. Конец рабочего дня, снегопад, и на 18.15 пробки на МКАД уже оцениваются в 9 баллов. Утром было чуть получше, но на отрезок в 5 километров все равно уходит минимум полчаса. Tut.by проехал в утренний час пик от проспекта Дзержинского до улицы Кижеватова и обратно: рассказываем и показываем: вот с такой МКАД нам всем жить до конца весны, пока не закончится ремонт.

Напомним, сразу после новогодних праздников ГП «Гордорстрой» объявил, что приступает к ремонту путепроводов на 3-м (над железной дорогой возле улицы Ф. Скорины) и 25-м километрах (над железнодорожными путями около поворота к филиалу БГУ).

От Малиновки до Курасовщины

На часах еще только 8 утра, а навигатор уже оценивал заторы в Минске на 7 баллов. И если в это время в центре столицы есть лишь некоторые отрезки улиц, по которым ехать затруднительно, то развязка проспекта Дзержинского с МКАД полностью забита транспортом. По правилам въезжать на «кольцо» с проспекта можно только по одной полосе. Однако движется транспорт так медленно, что водители формируют второй ряд автомобилей: два потока машин с минимальным между ними расстоянием въезжают на «клевер» развязки.

Тяжело в этой ситуации водителям автобусов и грузовиков: занос «хвоста» при повороте у них не меньше метра, а потому есть риск задеть какое-нибудь подсунувшееся сзади авто.

Вот и мы в нарушение ПДД для въезда на «кольцо» встаем в «дополнительный» ряд, втискиваемся на МКАД и оказываемся зажатыми между двумя автобусами: приостанавливаемся и пропускаем большой транспорт, который продвигается очень медленно. Несмотря на минимальную скорость, а потом и остановку, водители авто из «хвоста» терпеливо ждут, никто не поторапливает звуковыми сигналами.

Впереди — часть кольцевой с путепроводом, на котором идут ремонтные работы. Средняя скорость движения в этом месте по МКАД — около 5 км/ч при разрешенной максимальной — 50. Внешнее кольцо для движения закрыто, и весь транспорт перенаправляется на внутреннюю сторону.

Со стороны Малиновки транспорт едет по двум полосам, с противоположной — по одной. Но, даже несмотря на эту «привилегию», поток движется прерывисто, с короткими остановками, и это даже после того, как путепровод был пройден. Оказалось, что и без того сложную дорожную ситуацию усугубило ДТП: грузовик «догнал» в полосе легковушку, в которой от удара отвалился задний бампер. Авто стоят на аварийках, водители ждут ГАИ.

Кстати, асфальт на этой части дороги уже снят — вся проезжая часть в ямах: по такой быстро не поедешь, есть риск «потерять» подвеску.

Итак, если бы мы ехали по МКАД без дорожных ограничений, то эти пять с половиной километров можно было бы проехать примерно за три минуты. Сегодняшним утром у нас ушло на это 33 минуты.

…и обратно

В обратную сторону ехать оказалось труднее — транспорт, который двигался до этого по четырем полосам, должен проехать через «бутылочное горлышко» в виде одной полосы на ремонтируемом путепроводе. Затор начинался почти от развязки МКАД с улицей Кижеватова.

И тут беда: не доехав до путепровода, стал большегруз: водитель остановил его прямо на проезжей части, включил аварийку и выставил позади автопоезда знак.

А через пару метров еще одна неожиданность: возле бордюра, разделяющего транспортные потоки противоположных направлений, стоит «каблучок» Citroen с российским номерами. За авто не было знака аварийной остановки, в машине не были включены не только аварийка, но и габаритные огни. Казалось, что водитель здесь просто припарковал свою машину. Однако нет, автомобилист находился в салоне — он спокойно сидел за рулем «француза» и тыкал пальцем в экран смартфона.

— Я здесь жду начальство: просто машина испортилась, вот и стал прямо здесь. Аварийку и габариты не могу включить — аккумулятор разрядился. Знак тоже не выставил — его у меня нет, — объяснил мужчина через приоткрытое окно.

Водитель признался, что простоял уже около часа, однако ни ГАИ, ни дорожные службы не помогли ему перегнать авто в безопасное место.

Обратный путь занял у нас 40 минут.

«Пассажиры терпят — все понимают»

Но ведь по кольцевой ездят не только водители на личных авто. Как раз через участки, страдающие теперь от заторов, проходит несколько маршрутов общественного транспорта.

— В расписание мы не укладываемся — опаздываем минут на тридцать, — рассказывает водитель автобуса № 96, с которым tut.by пообщался на диспетчерской станции «Малиновка-4». — Но на работе нас за это не ругают и премии не лишают — все же понимают, что это дорожная ситуация. Но все равно это для нас стресс — машинки лезут сбоку, хоть бы кого не зацепить! Аварий с автобусами пока не было, но мы видим, что с другими машинами ДТП в этих местах происходят каждый день! Выделенной полосы у нас нет, водители пропускают очень редко, так что стоим на кольце все вместе. Пассажиры не жалуются — они ж видят все, понимают.

— Так, а если бы они и стучали к нам в кабину — торопили, я бы им предложил: приходи, садись на мое место и езжай сам как хочешь, хоть на крыльях лети через машины, — подключился к разговору его коллега.

Водители отметили, что заторовая ситуация сохраняется не только в час пик, но и днем, когда машин становится меньше.

— Я около 15.00 после первой смены еду по МКАД домой на своей машине — такие же пробки. Так наш маршрут еще ничего! Вот у меня жена на 144-м автобусе из Кунцевщины в Курасовщину ехала, говорила, что полтора часа добирались!

В одном из автобусных парков рассказали, что они ожидают со временем улучшения дорожной ситуации в этих местах.

— Только ж перекрыли путепровод — водители, которые ездят этим путем, еще не привыкли к ситуации, не приспособились. Надеемся, все нормализуется постепенно…