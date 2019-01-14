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Дмитрий Турсунов: Соболенко, как художник, пытается отыскать свой фирменный стиль

  • 14.01.2019, 23:01
Дмитрий Турсунов

Тренер первой ракетки Беларуси рассказал о прогрессе своей подопечной.

Тренер Дмитрий Турсунов, который сотрудничает с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко, рассказал о прогрессе своей подопечной.

«Арина, как художник, пытается отыскать свой фирменный стиль. Постепенно у нее это получается. Она начинает понимать, как использовать свои сильные стороны и как скрывать слабые. Это целый процесс, но она хочет пройти через него, потому что у нее цели четкие цели, и они достаточно амбициозны. Она понимает, что это лишь начало пути на вершину», — цитирует Турсунова пресс-служба Australian Open.


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