Дмитрий Турсунов: Соболенко, как художник, пытается отыскать свой фирменный стиль 14.01.2019, 23:01

Дмитрий Турсунов

Тренер первой ракетки Беларуси рассказал о прогрессе своей подопечной.

Тренер Дмитрий Турсунов, который сотрудничает с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко, рассказал о прогрессе своей подопечной.

«Арина, как художник, пытается отыскать свой фирменный стиль. Постепенно у нее это получается. Она начинает понимать, как использовать свои сильные стороны и как скрывать слабые. Это целый процесс, но она хочет пройти через него, потому что у нее цели четкие цели, и они достаточно амбициозны. Она понимает, что это лишь начало пути на вершину», — цитирует Турсунова пресс-служба Australian Open.