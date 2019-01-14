Трамп договорился с Эрдоганом о сотрудничестве в Сирии 1 14.01.2019, 23:14

Президент США провел с турецким коллегой телефонный разговор.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии на фоне начала вывода американских войск. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что в ходе разговора Трамп выразил желание работать вместе по вопросу безопасности на северо-востоке Сирии. При этом лидер США указал на важность того, чтобы Турция не обращалась плохо с курдами и «Демократическими силами Сирии», с которыми Соединенные Штаты и союзники боролись против «Исламского государства».

13 января Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями в случае ударов по курдским силам в Сирии. Американский президент призвал Анкару к созданию 20-мильной зоны безопасности на севере Сирии. «В то же время я не хочу, чтобы курды провоцировали Турцию, Россию, Иран или Сирию. Они внесли самый большой вклад в разгром ИГ. Мы благодарны им за это, но сейчас необходимо вернуть войска домой», — подчеркивал Трамп.