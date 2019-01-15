Почтить память мэра Гданьска вышли тысячи поляков
- 15.01.2019, 8:05
Молчаливые митинги прошли в Варшаве, Гданьске, Кракове.
В польской столице Варшаве тысячи людей вышли на молчаливый митинг против ненависти и насилия из-за вчерашнего покушение на мэра Гданьска Павла Адамовича, который умер вчера в больнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.pl.
Мэр города Рафал Тшасковский пригласил жителей Варшавы на встречу во Дворце культуры и науки.
Отметим, что подобные митинги проходят во многих городах Польши, в частности, в Гданське, Кракове. Люди зажгли свечи под лозунгом "Стоп ненависть".
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что день похорон Адамовича будет днем национального траура, пишет "Польское радио". Президент встретился с представителями политических партий в президентском дворце 14 января. В ходе беседы также было решено, что марш против насилия и ненависти, предложенный главой государства, не состоится.
Дуда подчеркнул, что нападение на мэра Гданьска произошло в особый день, день великой благотворительной акции, объединяющей тысячи поляков в этот день - "Большого оркестра праздничной помощи".
#Gdansk 18:00 💔#Adamowicz Muzyka z filmu "Prawo i Pięść" @AdamowiczPawel pic.twitter.com/seUsWDpsGG— m.🌏🌎🌍🌬 (@toosiak) 14 января 2019 г.
Напомним, ранее сообщалось, что 13 января неизвестный мужчина напал на Адамовича с ножом. Как известно, злоумышленник пробрался на сцену, где выступал мэр, и ударил его ножом.
Люди массово сдавали кровь, чтобы спасти жизнь Адамовича, который нуждался в переливании крови после нападения. Однако Адамович умер в больнице от полученных при нападении ножевых ранений.
Напомним, что у Павла Адамовича были белорусские корни.