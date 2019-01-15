Почтить память мэра Гданьска вышли тысячи поляков 15.01.2019, 8:05

Фото: ura.news

Молчаливые митинги прошли в Варшаве, Гданьске, Кракове.

В польской столице Варшаве тысячи людей вышли на молчаливый митинг против ненависти и насилия из-за вчерашнего покушение на мэра Гданьска Павла Адамовича, который умер вчера в больнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.pl.

Мэр города Рафал Тшасковский пригласил жителей Варшавы на встречу во Дворце культуры и науки.

Отметим, что подобные митинги проходят во многих городах Польши, в частности, в Гданське, Кракове. Люди зажгли свечи под лозунгом "Стоп ненависть".

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что день похорон Адамовича будет днем национального траура, пишет "Польское радио". Президент встретился с представителями политических партий в президентском дворце 14 января. В ходе беседы также было решено, что марш против насилия и ненависти, предложенный главой государства, не состоится.

Дуда подчеркнул, что нападение на мэра Гданьска произошло в особый день, день великой благотворительной акции, объединяющей тысячи поляков в этот день - "Большого оркестра праздничной помощи".

Напомним, ранее сообщалось, что 13 января неизвестный мужчина напал на Адамовича с ножом. Как известно, злоумышленник пробрался на сцену, где выступал мэр, и ударил его ножом.

Люди массово сдавали кровь, чтобы спасти жизнь Адамовича, который нуждался в переливании крови после нападения. Однако Адамович умер в больнице от полученных при нападении ножевых ранений.

Напомним, что у Павла Адамовича были белорусские корни.