Белый дом опроверг выдвижение Иванки Трамп на пост главы Всемирного банка
- 15.01.2019, 8:14
Однако она будет помогать в проведении выборов нового руководителя кредитной организации.
Иванка Трамп, дочь американского президента Дональда Трампа, не является кандидатом на должность главы Всемирного банка, однако она будет помогать в проведении процесса выборов нового руководителя кредитной организации.
Как передает Politico, об этом заявила представитель Белого дома Джессика Дитто.
"Сообщения о рассмотрении ее кандидатуры не соответствуют действительности", - указала она.
При этом Дитто уточнила, что министр финансов Стивен Мнучин и исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвани попросили Иванку Трамп помочь в процессе выдвижения кандидатов от США на данную должность.
Ранее газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что имя Иванки Трамп оказалось в списке кандидатов, которых Минфин США изучает на предмет участия в борьбе за пост главы Всемирного банка.
Напомним, глава Всемирного банка Джим Ен Ким 1 февраля досрочно покинет пост, который занимал на протяжении более шести лет.
Временно исполняющим обязанности президента станет главный исполнительный директор Всемирного банка, болгарская экономистка Кристалина Георгиева.