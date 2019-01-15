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Белый дом опроверг выдвижение Иванки Трамп на пост главы Всемирного банка

  • 15.01.2019, 8:14

Однако она будет помогать в проведении выборов нового руководителя кредитной организации.

Иванка Трамп, дочь американского президента Дональда Трампа, не является кандидатом на должность главы Всемирного банка, однако она будет помогать в проведении процесса выборов нового руководителя кредитной организации.

Как передает Politico, об этом заявила представитель Белого дома Джессика Дитто.

"Сообщения о рассмотрении ее кандидатуры не соответствуют действительности", - указала она.

При этом Дитто уточнила, что министр финансов Стивен Мнучин и исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвани попросили Иванку Трамп помочь в процессе выдвижения кандидатов от США на данную должность.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что имя Иванки Трамп оказалось в списке кандидатов, которых Минфин США изучает на предмет участия в борьбе за пост главы Всемирного банка.

Напомним, глава Всемирного банка Джим Ен Ким 1 февраля досрочно покинет пост, который занимал на протяжении более шести лет.

Временно исполняющим обязанности президента станет главный исполнительный директор Всемирного банка, болгарская экономистка Кристалина Георгиева.


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