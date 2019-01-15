Делимая Россия 15.01.2019, 8:28

Как спонсоры партии власти в РФ делят бюджетные миллиарды.

Финансирование «Единой России» стало выгодным бизнесом для спонсоров партии власти. Как выяснил The Insider, ЕР обходит запрет на получение денег от государства и госкомпаний, принимая пожертвования от фирм, чьи доходы завязаны на освоении бюджетных средств. В обмен на спонсорские деньги эти компании получают от власти преференции в бизнесе, а их владельцы обзаводятся депутатскими мандатами. Среди прочего доноры ЕР получили доступ к сомнительным госзакупкам, на которых только в 2018 году, по подсчетам The Insider, они заработали 80 млрд рублей.

Центральный аппарат партии «Единая Россия» не только получает 4,3 млрд руб. в год напрямую из федерального бюджета, но и пользуется поддержкой более двух сотен добровольных спонсоров и друзей из российского бизнеса. Согласно отчету ЕР, опубликованному на сайте ЦИК в 2018 году, в партийную кассу поступило 620 млн руб. от 240 юрлиц — и сюда еще не входят региональные пожертвования и деньги, выделяемые донорами на предвыборные кампании. Но эта щедрость не остается без ответного внимания.

«Единая Россия» — иностранный агент

Некоторые пожертвования фактически сделали «Единую Россию» иностранным агентом. Так, «Северсталь Менеджмент», учредителем которой выступает Frontdeal Limited, кипрский офшор, в 2018 году перечислила на нужды партии 8 млн руб. Компанию контролирует Алексей Мордашов, №2 в российском рейтинге миллиардеров Forbes (состояние $18,7 млрд). Закон не разрешает политическим партиям принимать деньги от юрлиц, «если доля иностранного участия в их уставном капитале превышает 30%». Информацию о своих акционерах «Северсталь Менеджмент» не раскрывает, однако в выписке из ЕГРЮЛ единственным участником юрлица указана кипрская компания. Сама «Северсталь Менеджмент» на госзакупках не зарабатывает, это делают ее дочерние и управляемые организации (но это не тот масштаб, который мог бы заинтересовать одного из богатейших миллиардеров страны).

Алексей Мордашов

Партийный взнос как форма отката

А вот олигархи регионального уровня нередко конвертируют финансовую помощь ЕР в депутатские мандаты. Владелец компании «Алгоритм» Александр Тайчер из Барнаула после передачи в кассу единороссов 5 млн руб. был включен в партийный список на проходное место. Правда, депутатом ему суждено пробыть недолго: прокуратура через суд требует лишить его мандата за сокрытие доходов при подаче декларации.

В Архангельске компания спонсора ЕР успешно компенсировала свой взнос в 1 млн руб. госконтрактами более чем на полтора миллиарда. Основной владелец партийного донора ООО «Севзапдорстрой» Александр Нечаев, будучи депутатом гордумы, лично голосовал за выделение из бюджета денег на проведение реконструкции дорог в городе своей компании, которая была подрядчиком работ. Типичный пример конфликта интересов. За год «Севзапдорстрой», директором в котором числится сын единоросса, заработал на госзакупках 1,6 млрд руб.

Александр Брыскин, сват Геннадия Петрова, лидера тамбовско-малышевской ОПГ

На счета партии власти переводят деньги и компании, бывшие во владении у депутатов Госдумы, связанных семейными узами с тамбовско-малышевской ОПГ. К примеру, ОАО «Курскрезинотехника». До избрания в парламент ее акционером был Александр Брыксин, затем передавший все свои активы в доверительное управление. В прошлом году он задекларировал годовой доход в размере 107 млн руб. В 2015 году Брыксин породнился с лидером Тамбовско-Малышевской ОПГ Геннадием Петровым — они сватья. При этом«Курскрезинотехника» стала контрагентом Минобороны — предприятие поставляет резиновые швартовые кранцы для Черноморского флота.

Подарки от Собянина

Дорожная и строительная отрасли в регионах традиционно самые коррумпированные, а работающие в этих сферах компании не забывают делать пожертвования «Единой России»: статус партийного донора помогает им получать многомиллиардные контракты. Компания «Уралмостострой», фигурант нескольких уголовных дел, начала регулярно выигрывать контракты на госзакупках в Башкортостане и Перми, после того как перечислила в кассу «Единой России» 30 млн 800 тыс. руб. Компания освоила за год почти 2 млрд бюджетных рублей, причем почти всегда она выступает на аукционах единственным участником. Заказчиков не смущает даже то, что за «Уралмостостроем» тянется коррупционный след из Челябинска. Согласно материалам уголовного дела о взятках в регионе, начальник филиала ЗАО Андрей Черемисов платил откаты экс-губернатору Михаилу Юревичу. Успел наследить «Уралмостострой» и в Башкирии. Следственный комитет сообщал о начале проверки по факту хищений при выполнении госзаказа на строительство моста через реку Уфа, а в офис фирмы пришли с обыском сотрудники ФСБ.

Московскому спонсору «Единой России», АО «МИСК» (взнос: 12,5 млн руб.) столичные власти отдали контракты на строительство второй очереди южного дублера Кутузовского проспекта и на модернизацию развязки у станции метро «Саларьево» — на 10 млрд руб. Еще в 2013 году Алексей Навальный обвинял «МИСК» в махинациях при озеленении Тверской улицы. Этот скандал не помешал фирме заработать на госзакупках 26,3 млрд руб. в 2018 году. Возможно, дело еще и в том, что гендиректором компании является Фарит Хайдаров, бывший топ-менеджером крупных компаний в Когалыме, когда мэром там был < Сергей Собянин. Впрочем, «МИСК» без проблем выигрывает аукционы и за пределами столицы. Так, контракт на реконструкцию моста в Ярославле достался спонсору ЕР несмотря на то, что другие участники предлагали более низкие цены. Более того, согласно протоколу рассмотрения заявок, даже квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов) у конкурентов была выше. Однако конкурсная комиссия присудила победу друзьям Собянина на основании «опыта участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема».

Собянин на объекте МИСК

Другие московские доноры ЕР особенно не скрывают свои договоренности с властями. ООО «Стройинвест-3» во главе с Мушегом Авакяном вступил в картельный сговор с ООО «Техстрой». А на аукционе от ГБУ «Жилищник» района Филевский парк конкурентом Авакяна выступило ООО «АБЗ Подольск», учрежденное… тем же Авакяном. В итоге его компания заработала на ремонте водостоков и установке бордюров почти 25 млн руб.

В Петрозаводске зарабатывает на строительстве АО «Карелстроймеханизация» (взнос в парткассу — 11,5 млн руб.). Как у «единственного поставщика» город выкупил у него новое здание детского сада на 300 человек за 247,2 млн руб. Разумеется, он будет единственным, если покупать уже готовое здание в конкретном районе и именно на конкретное число детей. Заказать строительство вышло бы дешевле: через сайт госзакупок можно найти контракты на строительство детсадов с бассейном и именно на 300 человек за 140 млн руб. (Подмосковье) и 159 млн руб. (Абакан).

Воровство у детей

Не гнушаются спонсоры партии власти и коррупционными сделками на поставку еды детям. Нижегородское ООО «СК Центр» (взнос в партийную кассу ЕР — 2 млн руб.) заключил контракт с детсадом № 28 по ценам почти в полтора раза выше розничных. Килограмм бананов спонсор продает муниципальному учреждению за 77 руб., а в ближайшем к садику магазине «Красное & Белое» бананы стоят 48 руб. Цена других продуктов от «СК Центр» тоже выше, чем у ритейлеров, и даже среднерозничных — по данным Нижегородстата. Детсад переплачивает за свинину (458 руб. против 250), сахар, морковь и прочие продукты. Контракты с фирмой — другом ЕР заключаются без всяких конкурсов: закупки оформляются как у «единственного поставщика». Таким образом владелец ООО Капитолина Скворцова освоила в этом году 104 млн руб. Помимо взносов в кассу «Единой России», она тратит деньги на отдых и жизнь за границей. «Главное увлечение — путешествия. Посетила 18 стран. Училась во Франции, Голландии, Китае, Англии», — рассказывала она о себе.

Подарки от силовиков

Спонсоры ЕР охотно зарабатывают на контрактах с силовыми ведомствами — Росгвардией, ФСИН и судебными приставами, они поставляют государству автомобили, топливо и лекарства для заключенных. «Комбинат автомобильных фургонов» изготавливает для Росгвардии омоновские автозаки, на которых в последние годы принято развозить несогласных по отделениям полиции. Цена автомобиля АТНП-5350 — 5 млн 926 тыс. руб. за штуку. Основным акционером компании является Алий Чеченов, и он числится среди спонсоров партии власти. Связан с Росгвардией и еще один спонсор единороссов — АО «Пзсп» из Перми. Для ведомства Виктора Золотова компания поставляет тепло и горячую воду.

Пока для потребителей рост цен на бензин становится все большей проблемой, друзья ЕР накручивают ее еще сильнее и продают государству. ООО «Ятэк-Мт» из Якутии продает моторное топливо судебным приставам. Последний контракт на 30 тыс. литров заключен с УФССП 24 декабря 2018 года. Один литр бензина марки АИ-92 обошелся бюджету ведомства в 50,07 руб. На заправках Якутска той же компании «Ятэк» он сейчас стоит всего 46,80 руб. Таким образом, переплата только по этой покупке составила около сотни тысяч рублей. И доставка тут ни при чем: по договору «заказчик получает товар непосредственно на АЗС».

Зарабатывают спонсоры ЕР и на тюрьмах. Свердловский фармацевтический оптовик ООО «Авк-Альянс» в декабре заключил контракт на поставку в тюремную санчасть таблеток «Доксазозин» (4 мг) по ценам выше рыночных. Разумеется, закупка по была оформлена у «единственного поставщика». Свердловское же ООО «Аптека «Вербена-Фарма» тоже выступает спонсором «Единой России». Этой фирмой владеет депутат регионального заксобрания Александр Серебренников. Тот самый, с которым Ольга Глацких («Государство не просило вас рожать») сразу после скандала отправилась на Мальдивы.