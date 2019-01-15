закрыть
15 января 2019, вторник, 8:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Пентагон будет контролировать границу с Мексикой до сентября 2019

  • 15.01.2019, 8:35

Сейчас там находится 2350 американских военнослужащих.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил пребывание войск на границе в ответ на запрос Министерства внутренней безопасности, говорится в заявлении Пентагона. На границе сейчас находится 2350 военнослужащих, сообщает «Голос Америки».

Развертывание вооруженных сил на американо-мексиканской границе до конца января было одобрено бывшим министром обороны Джимом Мэттисом.

Президент Дональд Трамп отдал приказ о развертывании войск на границе в октябре, незадолго до ноябрьских выборов в Конгресс, в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией.

Критики, в том числе демократы в Конгрессе, а также некоторые ветераны вооруженных сил США, считают размещение войск на границе политическим трюком.


популярное за неделю

Мнение

Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич
У нас есть время и шанс
У нас есть время и шанс Аркадий Бабченко
Лукашенко в кресле-качалке
Лукашенко в кресле-качалке Ирина Халип
Жизнь внутри галлюцинации
Жизнь внутри галлюцинации Игорь Яковенко