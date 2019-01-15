Станислав Шушкевич: Я пригласил Клинтона в Беларусь во время официального визита в Вашингтон 2 15.01.2019, 8:43

Ровно 25 лет назад состоялся первый и пока единственный визит президента США в Беларусь.

Приезду Билла Клинтона в Минск предшествовали четыре года двусторонних визитов представителей внешнеполитических ведомств обеих стран и отказ Беларуси от ядерного оружия, пишет tut.by.

«Он обещал приехать, и готов был сдержать слово»

Билл Клинтон в Минске. Фото: Reuters

Официальная история дипотношений независимой Беларуси и США началась в 1991 году, когда председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич направил письмо президенту США Джорджу Бушу с предложением установить дипотношения и обменяться посольствами. Конгресс это решение утвердил через год. В 1992 году министр иностранных дел Беларуси Петр Кравченко впервые посетил Вашингтон, а в 1993 году с официальным визитом в США прилетел Станислав Шушкевич. Именно тогда, как признается Шушкевич, он пригласил Клинтона в Минск.

Шушкевич встречает Клинтона в аэропорту. Фото: Сергей Брушко

«Если откровенно — официальный визит президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона в Беларусь в январе 1994 года — результат моего сговора с Чрезвычайным и полномочным послом США в Республике Беларусь Дэвидом Суорцем, — вспоминает в своей книге „Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР“ Станислав Шушкевич. — Я пригласил Клинтона посетить Беларусь с официальным визитом во время моего официального визита в Вашингтон. Он обещал приехать, и готов был сдержать слово».

В своих мемуарах бывший глава Совмина Беларуси Вячеслав Кебич высказывал мысль, что и сам Клинтон, и госдепартамент США относились к посещению Беларуси как к некоторому символическому акту, поскольку добровольный отказ молодой страны от владения ядерным оружием не имел прецедента, надо было как-то морально поощрить ее руководителей, дать гарантии безопасности.

Хиллари Клинтон в Минске. Фото из домашнего архива семьи Шушкевич

Для визита такого уровня принимающей стороне нужно было создать все условия, в том числе и бытовые. В качестве гостевого дома для Билла Клинтона Шушкевич предложил американскому послу Суорцу большую резиденцию в Дроздах — бывший дом первого секретаря ЦК КПБ Машерова на 560 квадратных метров.

«Такой, знаете ли, белорусский «блэйрхаузик». Пригласил Дэвида Суорца, походили по комнатам, попарились в бане, поплавали в бассейне. Поделился с ним своими планами, обсудили детали возможного визита. Реакция посла была положительной. — При наличии такой резиденции может быть реализован любой вариант визита нашего президента. Я сообщу об этом в Госдепартамент», — вспоминает Шушкевич.

Экс-министр иностранных дел Петр Кравченко в своей книге «Беларусь на переломе: дипломатический прорыв в мир» рассказывает, что в 1993 году МИД Беларуси и белорусское посольство в Вашингтоне занимались подготовкой визита Билла Клинтона в Беларусь практически каждодневно. При этом возникало много неясностей и спорных вопросов. Большинство спорных моментов касалось именно тематики и формулировок документов. Но, как вспоминает Кравченко, непросто решались и протокольные вопросы, связанные с программой пребывания Билла Клинтона в Минске.

Например, вначале было неясно, как долго президент США пробудет в Минске, прибывает он с ночевкой или нет, состоится ли обед в честь американского президента. В декабре в 1993 года Госдепартамент уведомил белорусскую сторону, что в Минске Клинтон пробудет 6−7 часов (в итоге пробыл 8), и американцы готовы организовать ланч в американском посольстве, но согласны и с организацией обеда от имени принимающей стороны.

Вместо Куропат Клинтон мог поехать на Курган Славы

В рамках визита у Клинтона были запланированы переговоры, подписание двусторонних соглашений, возложение цветов на площади Победы и встреча с белорусской молодежью.

В планах была также позже ставшая знаменитой поездка американского президента в Куропаты и установка там памятной скамьи. Поездку на место массовых расстрелов, по воспоминаниям Кравченко, придумал Станислав Шушкевич. МИД, как утверждает экс-министр, о поездке в урочище не знал вплоть до января 1994 года и «никаких предложений об изготовлении гранитной скамейки Госдепартаменту не передавал».

Глава Совмина Вячеслав Кебич, по воспоминаниям Кравченко, вообще заявил, что он категорически против посещения Клинтоном Куропат, а КГБ и МВД заявили, что не смогут гарантировать безопасность американского президента в урочище: в январе темнеет рано, плюс у силовых ведомств не было практики проведения мероприятий на таком уровне в данном лесном массиве.

В итоге Верховный совет даже передал послу США в Беларуси Дэвиду Суорцу документ, в котором говорилось, что у правоохранительных органов Беларуси нет возможности гарантировать безопасность президента США «для исполнения ритуала в районе Куропат», и предлагал провести церемонию на Кургане Славы.

Американская сторона аргументы не приняла и заявила, что берет вопросы безопасности президента на себя. Но из-за скандала пришлось искать компромисс: изначально ехать в Куропаты Клинтон должен был сразу из аэропорта, но буквально накануне прилета Клинтона — 14 января — договорились, что посещение Куропат и установка скамьи станет финальной точкой в программе визита.

Во время установки скамьи в Куропатах. Фото: Сергей Брушко

Американский президент перекусывал «ссобойкой»

Из аэропорта делегация поехала в правительственную резиденцию в Войсковом переулке, где прошли двусторонние переговоры и церемония подписания документов. Интересно, что от официального обеда американский президент все же отказался. И между переговорами, подписанием документов и даже в автомобиле перекусывал «ссобойкой»: бутербродами и кофе, которые привез с собой.

После переговоров состоялось возложение венка к Вечному огню на площади Победы и встреча с молодежью в Академии наук.

Билл Клинтон на площади Победы в Минске. Фото: Сергей Брушко

Вместо нее, кстати, Клинтона хотели попросить выступить перед коллективом Минского часового завода. Но посол США в Беларуси Суорц настоял на том, что Клинтон должен встретиться с молодыми учеными и студентами.

«Когда за несколько дней до встречи мне принесли «рассадку» приглашаемых на встречу президента с молодежью, я ахнул, — вспоминает Шушкевич. — Три первых ряда были отведены имеющим несомненные заслуги представителям старшего поколения, ветеранам войны и труда».

Клинтон в Академии наук

Шушкевич распорядился в трех первых рядах посадить молодых людей, свободно владеющие английским языком. А дальше — всех, кого пригласили.

Кстати, у первой леди США в Минске была своя программа. Супруга руководителя Беларуси Ирина Шушкевич знакомила Хилари Клинтон с деятелями культуры и развозила гуманитарную американскую помощь в госпитали и военные части.

Кроме того дочь Клинтонов занималась в балетной школе, поэтому почти вся женская культурная часть свелась к общению с балетной труппой и ее руководителем Валентином Елизарьевым.

Позже в интервью Ирина Шушкевич рассказывала, что Хилари Клинтон произвела на нее очень сильное впечатление.

Ирина Шушкевич (слева) и Хиллари Клинтон в Минске. Фото из домашнего архива семьи Шушкевич

«Спокойная, умная, привлекательная женщина, мгновенно оценивающая ситуацию и тонко чувствующая обстановку. Держит себя элегантно, непринужденно, с достоинством первой леди великой страны и в то же время предельно просто», — рассказывала Ирина Шушкевич.

Из Минска «Боинг» Клинтона вылетел в 18.30. Через два месяца — в марте 1994 года — Клинтон написали письмо министру иностранных дел Беларуси Петру Кравченко, в котором поблагодарил того за помощь во время визита в Минск.

«Надеюсь в скором времени снова посетить Минск», — написал Билл Клинтон.