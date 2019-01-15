В Москве затопило метро 15.01.2019, 8:55

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Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

Три станции закрыты для пассажиров.

Станции столичного метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» на севере Люблинско-Дмитровской линии Московского метро временно закрыты для пассажиров. Об этом говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter. На участке салатовой ветки была обнаружена вода, объяснили в пресс-службе, пишет РБК.

«Поступление воды», как указали представители подземки, произошло между «Окружной» и «Верхними Лихоборами». Обе эти станции, а также «Селигерская» (третья закрытая на линии) были открыты 22 марта 2018 года.

От метро (10) «Селигерская» до (9)(10) «Петровско-Разумовской» – бесплатные автобусы КМ. Они едут по Дмитровскому шоссе с остановкой у метро (10) «Верхние Лихоборы». pic.twitter.com/PCMKMmmsDu — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 15 января 2019 г.

Из-за инцидента поезда на салатовой ветке ходят только между «Петровско-Разумовской» и «Зябликово», уточнили в пресс-службе. Для перемещения пассажиров на закрытом участке работают 50 бесплатных автобусов, добавили в метрополитене. У закрытых станций, по данным представителей подземки, также дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров — на месте подсказывают москвичам, как лучше проехать.

Остальных деталей и причин произошедшего в метро не уточнили. Позже в пресс-службе заметили, что опасности для инфраструктуры метрополитена из-за подтопления нет. Над устранением последствий работают более 100 человек.

В 08:10 мск в пресс-службе подземки заверили, что движение между «Селигерской» и «Петровско-Разумовской» «будет восстановлено в течение ближайших часов».

Более 100 человек работают над устранением последствий поступления воды. pic.twitter.com/XaYWNNdPf1 — Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.

За движением в районе станции метро «Окружная» на Дмитровском шоссе следят пять экипажей дорожного патруля, рассказали в столичном Центре организации дорожного движения. Во избежание заторов водителям посоветовали отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе и воспользоваться Северо-Восточной хордой и Алтуфьевским шоссе.

В Москве 10 января из-за провала грунта затопило Волоколамский транспортный тоннель. В результате никто не пострадал, однако движение транспорта на поврежденном участке временно перекрыли.