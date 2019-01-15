Геннадий Федынич: Против авторов декрета о «тунеядцах» могут ввести санкции 13 15.01.2019, 8:59

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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: ПЦ "ВЕСНА"

Вопрос будет рассматривать Международная организация труда.

Белорусов, попавших в базу данных «незанятых в экономике», начали вызывать в «тунеядские» комиссии. При этом «письма счастья» приходят и тем, кого декрет №1 формально не затрагивает: многодетным матерям, имеющим малолетних детей, людям, уплатившим подоходный налог.

Является ли вызов в «тунеядские» комиссии нарушением прав белорусов и как с этим бороться? На вопросы Charter97.org отвечает лидер Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич:

- Начнем с того, что эти комиссии не соответствуют своему названию. Формально они называются вполне адекватно: «комиссии по содействию занятости населению».

Но когда профсоюз РЭП попытался направить в комиссии в Минске и областных центрах своих активистов – мы получили отказ. Хотя перед этим министр труда Ирина Костевич заявляла, что комиссии открыты для всех без исключения общественных организаций. Вот мы и хотели, чтобы наши активисты поработали в комиссиях на безвозмездной основе и выяснили – чем они на самом деле занимаются.

А правда заключается в том, что в регионах эти комиссии не могут предложить людям работу хотя бы на рублей за 400 в месяц. Таких вакансий у них просто нет. Белорусам в наглую предлагают работать за 200-250 рублей.

Как человек по восемь часов в день будет работать за 100 долларов в месяц? Неужели они в самом деле считают, что труд белоруса так дешево стоит? Это не деньги – это издевательство над людьми. И вся система этих комиссий – издевательство над белорусами и здравым смыслом.

- Как вы прокомментируете то, что в комиссии вызывают даже людей, формально не попадающих под действие декрета №1?

- Да, мы в профсоюзе РЭП знаем о таких случаях. Знаем, что «письма счастья» разносят учителя – по районам, где проживают их ученики. Власти таким образом хотят сэкономить на бюджетных расходах и переложить рассылку извещений на тех, кто сделает это бесплатно.

Что же касается того, что «письма счастья» приходят тем людям, кто не ожидал их получить, то скажу одно: сам декрет и вся база «незанятых в экономике» незаконны. Поэтому власти могут записать в «тунеядцы» кого угодно.

Важно другое, и я поэтому хочу обратиться к людям: не ходите вообще в эти «тунеядские» комиссии. Ваше право – не доказывать то, что вы попадаете или нет под действие какого-то незаконного декрета. Пусть это доказывают авторы декрета, раз они уж занялись подобным абсурдом.

Поэтому просто игнорируйте «тунеядские» комиссии и не участвуйте в этом издевательстве над людьми. Мало того, что власти не могут предложить людям работу, мало того, что Беларусь вошла в десятку стран, граждане которых больше всего уезжают работать за границу – так они еще и нарушают наши права. Никто не обязан доказывать каким-то комиссиям, что он является «занятым в экономике».

А чиновникам, которые заседают в «тунеядских» комиссия хочу сказать: мы изучим и исследуем с правовой точки зрения то, чем вы там занимаетесь. Конечно, всю страну профсоюз РЭП не сможет охватить, но в тех случаях, когда граждане обратятся к нам, наши активисты сходят в эти комиссии и опубликуют все, что касается их несостоятельности и нарушений прав белорусов.

А нарушений будет много. Уже давно известно, что власть в Беларуси подбирает под себя все, что только может. Комиссии в регионах укомплектованы живущими за счет народа чиновниками и представителями силовых структур. Их родственники пристроены на «теплые» места. А народ выживает, как получится.

- Белорусов ставят перед альтернативой: либо работать за границей за достойные деньги, но при этом носить клеймо «тунеядца» и платить повышенную коммуналку, либо работать в Беларуси за в разы меньшую зарплату. Можно ли сказать, что государство использует принудительный труд?

- Конечно, и декрет №3 (а он, кстати, официально не отменен), и декрет №1 – это все элементы принудительного труда. И это признаем не только мы в профсоюзе РЭП – это признает Международная организация труда (МОТ).

Потому что, согласно Конституции, труд – это не обязанность, а право человека. Естественно, это должен быть труд за достойную заработную плату. Напомню, что Конституция является основном законом для всех, включая и правителя с его окружением, и на основании этого мы можем требовать привлечения к ответственности авторов декрета о «тунеядцах».

Поэтому мы уже подготовили и будем продолжать готовить документы для того, чтобы отправить их в МОТ.

- Чего вы добиваетесь от МОТ?

- Конечно же, против руководства страны, использующей принудительный труд, нужно вводить санкции.

Сама система МОТ достаточно бюрократическая, туда входят разные субъекты, и правительства, и профсоюзы в том числе. Тем не менее, на прошлой сессии МОТ в июне 2018 года правительству Беларуси были даны четкие указания, как уйти от использования принудительного труда. Эти указания остались невыполненными.

Какими могут быть санкции против Лукашенко и других авторов декрета о «тунеядцах» - это отдельный вопрос. В свое время санкции привели к тому, что Беларусь не получила торговых преференций, потому что не выполнила рекомендации МОТ.

На сегодняшний день Беларусь тоже не выполняет эти рекомендации и сейчас может быть применена и такая санкция, как исключение Беларуси из МОТ. За все время существования организации с 1948 года было всего 3 или 4 таких случая. Это усилит международную изоляцию режима Лукашенко.

Поэтому мы делаем все для того, чтобы вопрос о принудительном труде в Беларуси поднимался на международном уровне и чтобы у нас в стране были отменены декреты о «тунеядцах».

По хорошему, их давно нужно было отменить, но власть не хочет «терять честь мундира». Хотя на самом деле получается так: мундир есть, а чести нету. Поэтому они и не хотят отменять этот декрет.