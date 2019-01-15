Экстрасенс: Лукашенко не будет баллотироваться на следующих выборах 14 15.01.2019, 9:08

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С 7 июля 2020 года в «гороскопе Беларуси откроется новый виток».

Из-за того, что у людей много проблем, они все чаще обращаются за помощью к экстрасенсам, гадалкам, ясновидящим. Споры о том, существуют ли люди с даром предвидения и врачевания, идут уже много лет. И, видимо, никогда не утихнут. Верить предсказателем будущего или нет – собственное дело каждого. Главное – не отдавать на предсказания последнюю копейку, сообщает «Белсат».

Александрина называет себя потомственной ясновидящей. Дар перешел от бабушки-тезки. К ней, чтобы узнать будущее, люди приезжали из других стран. В девять лет Александрина рассказала соседу, что его ждет в ближайшие месяцы. После того, как предсказание сбылось, к девочке возникли очереди из одноклассников и даже учителей. Сейчас за помощью обращаются все: от домохозяек до бизнесменов. Последних, кстати, больше всех. Главные запросы – личная жизнь, здоровье и работа.

«В основном это наведение порчи и сглаза. Вы можете задать мне встречный вопрос, почему это наблюдается. Потому, что люди злые, много зависти, лжи и конкуренции», – говорит провидец.

Чаще всего Александрина предсказывает будущее на картах таро. Говорит, что считать судьбу она может и с фотографии, и просто глядя в глаза. Никакой рекламы в интернете не размещает – срабатывает сарафанное радио. Хотя бизнесом свой дар она и не называет, однако говорит, что конкурентов в этой сфере хватает.

В старый Новый год существует традиция гадать. Александрина советует: чтобы увидеть суженого, в стакан с водой нужно опустить обручальное кольцо, взятое у кого-то из родственников. На дно кольцо опускаем с помощью волоса, вырванного из собственной головы. Долго всматриваемся, и если верить ясновидящей, то в стакане появится лицо будущего мужа.

Способности ясновидящих всегда вызывали горячие споры. Медиум Вольф Мессинг предсказал Гитлеру смерть, если тот «пойдет войной на Восток». Джин Диксон из Калифорнии известна своим предсказанием убийства Кеннеди. А болгарская ясновидящая Ванга прославилась тем, что во время Второй мировой якобы могла определить местонахождение пропавших солдат. Ванга предсказывала начало Третьей мировой войны в две тысячи десятом году. Предсказание не исполнилось.

Татьяна Калинина ежедневно принимает одного-двух человек, а также ведет школу астрологии. Женщина составляет гороскопы известных людей. Она говорит, что знает судьбу Путина, Лукашенко, Меркель и Трампа. Последнему, кстати, она предсказала в две тысяча семнадцатом году победу в выборах на пост президента США. А год назад публично высказалась о том, что летом 2021 года немецкий канцлер покинет свой пост.

«С 7 июля 2020 года в гороскопе Беларуси откроется новый виток. Он будет идти до 2039 года. На 19 лет изменится покровитель Беларуси», – рассказывает астролог Татьяна Калинина.

В базе Татьяны гороскопы не только людей, но даже стран. Говоря астрологические языком, в течение 19-ти лет в Беларуси будет покровитель, который разместится в доме денег и будет управлять домом торговли и соседей. Из чего следует, что в этот период сильно поднимется экономика нашей страны.

«В гороскопе России с октября 2017 года начался особый период, который называется Саде-сати. Это период максимального влияния планеты Сатурн. И, к сожалению, это кризисный период и для людей, и для государств», – продолжает астролог.

Чем ближе Сатурн подбирается к Луне, тем более неприятных событий обещает стране. Пик кризиса в России наступит в январе 2020 года и продлится до марта 2023-го.

«Я не думаю, что он будет выставлять свою кандидатуру. Я думаю, что внутри него сейчас идет большая борьба: на кого я вас оставлю. Но я думаю, что он знает, на кого», – говорит Татьяна Воробьева, мастер трансформации сознания.

У Татьяны Воробьевой – мастерицы трансформации сознания – мы спросили, победит ли Лукашенко на следующих выборах. Татьяна говорит, что он вообще не будет баллотироваться. Имея дар провидца с раннего детства, она применяет свои способности уже 18 лет. Помогает справляться с проблемами клиентам во всем мире. Задаем еще один вопрос: возможно ли, что Беларусь объединится с Россией.

«Будем ли мы объединяться? Я уверена, что очень долгое время – нет!» – отвечает Татьяна Воробьева.