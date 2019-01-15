Илья Ивашко вышел во 2-й круг Australian Open 15.01.2019, 9:24

Белорус обыграл соперника из Туниса.

Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко вышел во 2-й круг основной сетки мужского одиночного разряда Australian Open — первого в сезоне турнира Большого шлема, который проходит в Мельбурне, сообщает tut.by.

В 1/64 финала Илья Ивашко (№ 94 рейтинга ATP) встречался с 42-й ракеткой мира Маликом Джазири из Туниса, который снялся с матча в четвертом сете при счете 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, 4:0 в пользу белоруса. Поединок продолжался 3 часа 15 минут.

Ивашко — Джазири — 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, 4:0

Эйсы: 8−2.

Двойные ошибки: 12−5.

Попадание первой подачи: 59% (70 из 119) — 50% (67 из 133).

Выигрыш первой подачи: 73% (51 из 70) — 63% (42 из 67).

Выигрыш второй подачи: 47% (23 из 49) — 41% (27 из 66).

Реализация брейк-пойнтов: 32% (7 из 22) — 23% (3 из 13).

Выходы к сетке: 69% (12 из 35) — 55% (21 из 38).

Очки, выигранные на приеме: 44% (59 из 133) — 28% (33 из 119).

Активно выигранные очки: 41−24.

Невынужденные ошибки: 53−52.

Все выигранные очки: 138−114.

Африканец выиграл первый сет и вел со счетом 5:2 на тай-брейке второй партии, но Ивашко сумел переломить игру. В начале третьего сета Джазири запросил медицинский тайм-аут. После возобновления игры тунисец сумел взять лишь один гейм. А в четвертой партии Джазири отказался от продолжения борьбы при счете 4:0 в пользу белоруса.

Илья Ивашко в этом году впервые попал сразу в основную сетку Australian Open.