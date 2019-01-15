Шоковая статистика: как изменились цены на продукты за 2018 год 15.01.2019, 10:08

Журналисты изучили магазинные чеки.

Больше всего в 2018 году росли цены на мясо и изделия из него – Intex-press изучила магазинные чеки, чтобы выяснить, как за год изменились цены на продукты в барановичских торговых точках.

Официальная статистика по ценам не всегда совпадает с реальной картиной. Но если собирать магазинные чеки, можно без труда отследить изменение цен на конкретные виды продуктов в конкретных магазинах, чтобы понять, что на самом деле с ними происходит. Мы сравнили чеки из одних и тех же магазинов за январь 2018 года с январем 2019-го по одним и тем же товарам.

Дороже всего – мясо и молочка

Больше всего, судя по цифрам в чеках, за год подорожали мясные продукты. К примеру, тушки барановичских бройлеров, которые в январе 2018 года можно было купить по 3,29 рубля за кило, в январе 2019-го стоят уже на рубль дороже, а это плюс 30% к цене за год! Колбасы, естественно, тоже подорожали. К примеру, сырокопченая колбаса из той же курицы за год выросла в цене почти на 25%.

Существенно выросли цены и на молочку. Особенно ощутимо подорожала сметана. Если в январе прошлого года маленький стаканчик 15%-й сметаны можно было купить за 76 копеек, то сейчас он стоит не меньше рубля.

Молоко подорожало примерно на 18%, творог — на 15% в среднем, йогурт – на 13%.

Цены — на дрожжах

Хлебобулочные изделия в целом подорожали примерно на 10%. Не так уж и сильно на фоне молочки и мяса. Обычный подовой хлеб подорожал примерно на 10%, батон — на 16%.

А вот выпечка удивила. Булочка из ржаной муки весом всего 30 граммов выросла в цене за год на 30%. Цена сдобы «подросла» почти на 17%.

Без изменений и подорожаний

Но нашлись в чеках продукты, которые не только не подорожали, но даже и подешевели.

К примеру, зеленые оливки как стоили в январе прошлого года 1,79 рубля за баночку, так и продаются по этой же цене. Или, например, лаваш. В прошлом году его можно было купить по 1,19 рубля за три штуки, в этом – тоже. Пусть и на скидке.

А белорусский сахар подешевел. В январе 2018 года килограмм сахара продавали за 1,79 рубля. В этом году тот же сахар в том же магазине стоит 1,5 рубля.

В целом же, если сложить в корзину самые необходимые продукты, то за год она подорожала почти на 20%. Неизвестно, какими будут цифры официальной статистики, но персональная инфляция явно оказалась выше тех 5,5%, которые запланировал Нацбанк на 2018 год.