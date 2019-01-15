Смогут ли белорусы регистрировать авто, как раньше? 3 15.01.2019, 10:20

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Фото: abw.by

С 1 января в Беларуси начали действовать требования технического регламента «таможенного союза».

Разговоры о новой системе ЭРА-РБ ведутся уже очень долго. То создают ее, то не создают, то нужна "аварийная кнопка", то нет, пишет abw.by.

Для тех, кто мог как-то пропустить информацию, напомним еще раз: в Беларуси с 1 января 2019 года начали действовать требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", обязывающие владельцев оснащать все ввозимые из-за пределов Таможенного союза транспортные средства кнопкой экстренного вызова аварийных служб.

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

Устройство вызова экстренных оперативных служб - устройство, осуществляющее и обеспечивающее определение координат, скорости и направления движения транспортного средства с помощью сигналов не менее двух действующих глобальных навигационных спутниковых систем, передачу сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях в ручном режиме и двустороннюю голосовую связь с экстренными оперативными службами по сетям подвижной радиотелефонной связи...

Транспортные средства... должны комплектоваться устройством вызова экстренных оперативных служб (далее - устройство)...

16.2. Устройство должно обеспечивать:

16.2.1. Передачу сообщения о транспортном средстве, его текущем местоположении, направлении и скорости движения после нажатия кнопки экстренного вызова, а с 1 января 2017 г. - также автоматически при опрокидывании транспортного средства.

16.2.2. Двустороннюю громкую голосовую связь с экстренными оперативными службами через сети подвижной радиотелефонной связи.

16.3. Кнопка вызова экстренных оперативных служб должна устанавливаться в месте, которое находится в зоне прямой видимости с места водителя и сидящего впереди пассажира - мужчин 50-перцентильного уровня репрезентативности (если конструкция транспортного средства предусматривает нахождение сидящего впереди пассажира рядом с местом водителя) и обеспечивает возможность досягаемости ими кнопки вызова без отсоединения ремней безопасности.

16.4. Кнопка вызова экстренных оперативных служб должна иметь защиту от непреднамеренного нажатия механическим способом.

16.5. Кнопка вызова экстренных оперативных служб должна быть обеспечена подсветкой...

Для граждан это означает, что всякий пригнанный из Европы или Америки автомобиль надо будет оборудовать данным прибором, после чего получить Свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Только после всех этих действий машину можно будет поставить на учет.

Понимая, какими проблемами данное требование может обернуться для всех, кто решил пригнать себе автомобиль из Европы или США, еще в конце прошлого года мы пытались узнать, куда автовладелец должен обращаться, чтобы установить нужный блок, а также проверяли "тревожную кнопку" в действии. Стоит признать, что все наши попытки тогда не имели результата: ни одна организация конкретной информацией не располагала, ответственность за происходящее все перекладывали друг на друга.

Единственное, что удалось узнать наверняка от белорусского Минтранса, - нормы регламента (по оснащению ввозимых ТС кнопкой - прим.ред) действовать-то начали, а вот создавать систему ЭРА-РБ упомянутый регламент никого не обязал. То есть, кнопку ставить как бы надо, но как бы непонятно, с какой целью - система-то все равно не работает.

Но давайте на минуточку представим, что страшный сон белорусского автомобилиста стал явью, и уже завтра все ввозимые из-за пределов Таможенного союза автомобили обяжут оснащать этой кнопкой.

Что делать? Куда бежать? Сколько платить?

Звонить в соответствующие организации мы начали уже 2 января. В Госстандарте на наш запрос ответили следующее: "Требование по обязательному оснащению транспортных средств устройствами вызова экстренных служб в республике должно выполняться".

"Требование об обязательном оснащении транспортных средств, выпускаемых в обращение, устройствами вызова экстренных служб предусмотрено техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), который действует с 1 января 2015 года. При этом оно вводилось поэтапно для отдельных категорий транспортных средств, а с 1 января 2017 г. стало обязательным для транспортных средств всех категорий, выпускаемых в обращение на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В Беларуси же введение в действие этого требования было перенесено на более поздний срок - до 31.12.2018.

В настоящее время требование по обязательному оснащению транспортных средств устройствами вызова экстренных служб должно выполняться и на территории нашей страны в связи с тем, что невыполнение обязательных требований ТР ТС 018/2011 противоречит обязательствам, принятым Республикой Беларусь в рамках Договора о ЕАЭС по выполнению требований технических регламентов без изъятий", - говорилось в ответе.

Если есть требование, значит, его нужно выполнять. Мы постарались составить пошаговую инструкцию, куда нужно обращаться, чтобы установить УВЭОС, получить свидетельство безопасности конструкции транспортного средства и поставить автомобиль на учет.

Первым делом нужно зайти на сайт Республиканского полигона для испытаний мобильных машин, в раздел “Полигон”.

Далее - "Проверка выполнения требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском в обращение".

Скачать файл, в котором находится информация об организациях, занимающихся реализацией и установкой УВЭОС.

Продублируем этот список:

После покупки и установки "тревожной кнопки" нужно получить Свидетельство безопасности конструкции транспортного средства, за которым надо обращаться в НТЦ "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин".

Затем нужно будет получить СБКТС и поставить автомобиль на учет.

Казалось бы, ничего сложного, однако "купить" и "установить" "тревожную кнопку" у нас не получилось. В одной из организаций нам обещали перезвонить после того, как уточнят некоторые моменты, но этого не произошло. Во второй и вовсе отказали, сказав, что на данный момент реализация УВЭОС приостановлена по техническим причинам. Внятный ответ прозвучал только от индивидуального предпринимателя, который сказал, что на данный момент ГАИ и МРЭО ничего конкретного не говорят, поэтому он сам находится в ожидании, но как только все прояснится, он готов оказать помощь в установке "тревожной кнопки". Вопрос стоимости пока остается открытым.

Уже на этапе первых звонков в редакцию поступила информация о том, что регламент, может быть, и действует, но при постановке автомобилей на учет никакое устройство вызова экстренных оперативных служб не проверяется, соответственно в МРЭО машину на учет можно поставить и без него.

Можно ли без "тревожной" кнопки поставить авто на учет?

Естественно, мы решили проверить: работает ли этот регламент, можно ли пригнать автомобиль из Европы без этого устройства и главное - можно ли поставить его на учет?

Отправляемся на рынок “Ждановичи”, в Отдел регистрации транспорта, чтобы лично все выяснить.

Первым делом идем внутрь здания: а вдруг в очереди встретится кто-нибудь с транзитными европейскими "номерами"? Но именно в это время очередей не было совсем, а в зале находилась всего пара человек с белорусскими "транзитами". На площадке по сверке номеров машин также было мало.

В ожидании заветного автомобиля приходилось дежурить на площадке 20 минут, затем возвращаться в здание и искать людей там, чтобы не замерзнуть.

К обеду народа стало больше, но тех, кто пригнал автомобиль из Европы, не было вообще. Пока занимался поисками, удалось пообщаться с некоторыми водителями. Общее мнение таково: автомобилисты очень сомневаются, что с 1 января что-то поменялось.

"Регламент-то, может, и есть, но чтобы у нас все было готово в срок, такого не бывает. Если бы подготовили все, уже бы давно в новостях по десять раз показали бы, в интернете, а так ничего не готово, вот и тихо".

Спустя пару часов поисков на площадке по сверке номеров все же удалось найти автомобиль на европейских "транзитах". Водитель по имени Артем как раз приехал ставить авто на учет.

"Про кнопку слышал, но, честно говоря, в это не особо верится. Ну вот сейчас и посмотрим".

Так как Артем после сверки торопился, подавать документы он планировал на следующий день. Мы договорились созвониться, чтобы выяснить, удалось ли ему поставить машину на учет.

На следующий день он позвонил в редакцию: "Документы приняли, "номера" забираю на днях. Ничего вообще не спрашивали и не уточняли". А вчера Артем прислал в редакцию фото свидетельства о регистрации и регистрационного знака.

То есть, юрлица определенно пока могут ставить машины на учет по старой схеме. А что же "физики"? Ситуацию прокомментировал Дмитрий Больдюсов, руководитель компании Autogroup.by, которая специализируется на подборе и пригоне авто из США, Европы и России:

"На сегодня определенно могу сказать, что при постановке на учет никто не требует наличия кнопки SOS. В 2019-м на учет уже было поставлено несколько автомобилей, приобретенных нашими клиентами в конце 2018-го. Это автомобили из США. Документы - стандартные: таможенные ордера, утильсбор, заявление на постановку и оплата. Документы принимают без проблем, номера выдают в обычном режиме.Буквально в прошедшую субботу на учет был поставлен очередной Ford Escape, клиент даже сбросил несколько фото из МРЭО.

Если все-таки кнопку устанавливать обяжут, вряд ли это станет для кого-то сдерживающим фактором для пригона. По моей информации, стоимость установки (на примере России) не является критичной величиной".

Вердикт ABW.BY

Получается, регламент во всех отношениях - и в плане создания системы ЭРА-РБ, и в плане установки при таком подходе никому не нужной кнопки - действует только на бумаге.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, учитывая то, сколько десятков звонков нам пришлось сделать, чтобы получить хоть какую-то информацию. На данный момент система не функционирует должным образом. И это как раз тот случай, когда вряд ли кто-то расстроится, если положение дел не изменится.