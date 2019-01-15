Песков рассказал, как Путин получает пенсию и зарплату 8 15.01.2019, 10:33

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Фото: Getty Images

Правитель РФ выбрал для обслуживания счета попавший под санкции банк.

Владимир Путин получает зарплату и военную пенсию на банковскую карту, рассказал пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью «АиФ».

По словам Пескова, Путин выбрал для этого банк «Россия», так как он был в числе первых российских компаний, попавших под санкции из-за оккупации Крыма Россией.

Песков отметил, что не знает размер военной пенсии Путина. Зарплата правителя РФ, как и премьер-министра, устанавливается президентским указом, напомнил он.

Также Песков рассказал, что Путин редко держит в руках наличные. По его словам, такое бывает один-два раза в году. Например, когда президент катается на горных лыжах и расплачивается там в кафе.