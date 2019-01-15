В Варшаве задержали мужчину, угрожавшего президенту Польши
- 15.01.2019, 11:13
72-летний мужчина позвонил в центр семейной помощи с угрозами в адрес Анджея Дуды.
Польская задержала жителя Варшавы, который позвонил в центр семейной помощи и рассказал о вероятной смерти президента Анджея Дуды.
Об этом полиция Варшавы сообщила в Twitterе.
"Мы задержали 72-летнего жителя Варшавы, который позвонил в Варшавский центр семейной помощи и угрожал президенту, утверждая: "убит Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда", — говорится в сообщении.
По данным полиции, задержанного должны были сразу поместить под арест.
Zatrzymaliśmy 72-letniego mieszkańca Warszawy, który dzisiaj po południu zadzwonił do WCPR i groził Prezydentowi, tłumacząc „zginął Adamowicz, a jutro może zginąć Andrzej Duda".— Policja Warszawa (@Policja_KSP) 14 января 2019 г.