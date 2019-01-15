В Варшаве задержали мужчину, угрожавшего президенту Польши 15.01.2019, 11:13

Архивное фото charter97.org

72-летний мужчина позвонил в центр семейной помощи с угрозами в адрес Анджея Дуды.

Польская задержала жителя Варшавы, который позвонил в центр семейной помощи и рассказал о вероятной смерти президента Анджея Дуды.

Об этом полиция Варшавы сообщила в Twitterе.

"Мы задержали 72-летнего жителя Варшавы, который позвонил в Варшавский центр семейной помощи и угрожал президенту, утверждая: "убит Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда", — говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанного должны были сразу поместить под арест.