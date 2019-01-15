Как бывший замминистра здравоохранения обыграл КГБ на его же поле 7 Cергей Сацук

15.01.2019, 11:16

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Игорь Лосицкий

Фото: «Наша Ніва»

Озвученные признания Игоря Лосицкого никак не стыкуются между собой.

Когда в июле 2018 года КГБ задержал заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого, многие подумали, что коррупционную систему Минздрава наконец удалось сломать. Но шли месяцы и все очевиднее становилось, что ничего не изменилось. Начавшееся судебное заседание по делу Лосицкого лишь подтвердило худшие опасения: система выстояла.

Игорь Лосицкий был ключевой фигурой в системе госзакупок медицинской техники и медицинских изделий. Его подпись стояла на регистрационных удостоверениях Минздрава, на решениях тендерных комиссий "Белмедтехники" и на многих других важных документах. Без Игоря Лосицкого руководители "Белмедтехники", Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, главврачи больниц и поликлиник сами по себе ничего не значили.

Они бы просто не смогли брать откаты в тех немыслимых объемах, которых Беларусь еще не знала. Например, в гараже директора "Белмедтехники" Александра Шарака нашли 620 тыс. долларов. И это только то, что нашли. Указанные суммы валюты говорят о размере коррупционного спрута, и о том, какие не малые деньги он загребал. Но кто такой директор "Белмедтехники" в сравнении с заместителем министра? Ведь именно Игорь Лосицкий на протяжении многих лет являлся председателем тендерной комиссии "Белмедтехники", именно он все решал, а не Шарак.

Можно было бы предположить, что Игорь Лосицкий подписывал все документы, не зная, что творят подчиненные, если б не одно «НО». Именно к нему стекались многочисленные письма с описанием схем проведения договорных тендеров, регистрации фальшивых производителей медицинской техники, проведения закупок с многократным завышением цены через подставные структуры. Даже из Генеральной прокуратуры сообщения о коррупционных преступлениях в Минздраве, подтвержденные толстыми папками документов, пересылались все тому же Лосицкому. И там же оставались. Можно приводить очень длинный список доказательств того, что Игорь Лосицкий был в курсе всего происходящего.

Поэтому, когда в минувшую пятницу в Мингорсуде были озвучены обвинения в отношении бывшего замминистра, их нельзя было воспринимать иначе как с улыбкой, особенно после того как Игорь Лосицкий пустил слезу, рассказывая о своей болезни и о том, что деньги нужны были ему на лечение. Впрочем, обо всем по порядку.

Обходной министерский маневр

Оперативная разработка бывшего заместителя министра здравоохранения началась после задержания главврача 12-й стоматологической поликлиники Владимира Кравченка. Он сразу же пошел на сотрудничество со следствием и рассказал, что носил Игорю Лосицкому 2 тыс. долларов за решение вопроса о регистрации в Беларуси зубных имплантатов фирмы дочери. За 2 тыс. долларов Игорь Лосицкий устроил так, что клинические испытания имплантатов были проведены на базе 12-й поликлиники.

Чекисты приняли замминистра в свои мягкие объятья, а дальше действовали по вполне стандартной схеме.

В Беларуси не принято отправлять в суд дела с одним коррупционным эпизодом, особенно, если он держится исключительно на показаниях одного свидетеля-взяткодателя. В суде такой свидетель может отказаться от своих показаний и все обвинение развалится.

Поэтому по таким делам силовики стараются накопать дополнительные эпизоды, чтобы быть уверенными в том, что в суде дело будет рассмотрено с нужным результатом. И начинается это с мягкой беседы с задержанным, которому предлагают дать признательные показания. Колись, мол, мы все равно сейчас начнем копать и накопаем, а так облегчишь жизнь и себе, и нам.

В суде Игорь Лосицкий заявил, что на первом же допросе раскаялся и чистосердечно рассказал следователям о своей противоправной деятельности. Правда, как оказалось, помимо эпизода с главврачом 12-й стоматологической поликлиники, противоправная деятельность бывшего замминистра включает всего два эпизода.

Первый эпизод касается закупки реабилитационных медицинских тренажеров. Согласно озвученному в суде обвинению в феврале 2016 года Игорь Лосицкий получил 10 тыс. долларов от некоего Зеленко. Деньги передавались за решение вопроса о даче Минздравом разрешения на участие в тендере с незарегистрированным в Беларуси медицинским изделием - реабилитационных медицинских тренажеров.

Забавно, но процедура закупки незарегистрированных медицинских изделий предусмотрена действующим законодательством при условии, что после победы в тендере, регистрация медицинского изделия или медицинской техники все же будет произведена. Установлены даже сроки проведения такой регистрации, за нарушение которых на фирму может быть наложен крупный штраф. В общем, это законная и довольно распространенная процедура.

Между тем, именно за нее Игорь Лосицкий якобы получил сначала 10 тыс. долларов, а спустя полтора года, когда была произведена закупка тренажеров из одного источника, - еще 10 тыс. евро.

Вторым эпизодом является передача бывшему заместителю министра 1500 долларов от известного в своей сфере бизнесмена Михаила Гофмана, который также работал на рынке медицинской техники и медицинских изделий с двумя подконтрольными ему компаниями: "ЛТЕ" и "Белреас". Якобы деньги были переданы за получение от Минздрава разрешения на оказание спонсорской помощи одной из больниц. Речь идет о передаче больнице автоматического анализатора. Это довольно распространенное действие со стороны медицинского бизнеса, о котором журналисты уже писали: больнице дарят бесплатно аппарат, представляющий собой закрытую систему, а потом продают к нему с огромной наценкой расходники.

Но самое забавное, что в этих двух эпизодах получения взяток, в которых признался Игорь Лосицкий, взяткодателями оказались исключительно лица, которые находятся за пределами Беларуси и до которых КГБ уже не может добраться.

Так Михаил Гофман еще в 2017 году буквально в один день оставил весь свой бизнес и уехал из страны. Поговаривают, что в США к своим детям.

С Зеленко вообще занятная история. Если верить обвинению, он передал Игорю Лосицкому 10 тыс. долларов, за то, чтобы участвовать в тендере с незарегистрированными в Беларуси реабилитационными тренажерами. В тендере, который до этого уже дважды был признан несостоявшимся из-за отсутствия предложений.

Иными словами, "Белмедтехника" хотела купить реабилитационные тренажеры, но не могла этого сделать из-за того, что их никто не продавал. В такой ситуации Минздрав всегда шел навстречу поставщикам и разрешал участвовать в аукционе без регистрации. Вопрос решался всегда одинаково и практически автоматически. Это даже в условиях конкурса было прописано. Тут вообще не имело никакого смысла платить деньги.

Но самое смешное, что в обвинении называется две закупки по одному тренажеру. Всего два тренажера. Один такой тренажер, в зависимости от производителя и комплектации стоит 6-10 тыс. долларов. Получается, что Зеленко отдал Игорю Лосицкому всю стоимость поставленного оборудования, по-максимуму: сначала 10 тыс. долларов за первую закупку, а потом еще 10 тыс. евро за вторую. Таких откатов мир еще не видел. При этом, ко второй закупке у Зеленко уже имелась регистрация Минздрава и даже теоретически не было необходимости давать взятку. В общем, как ни крути, ничего не стыкуется. При такой сумме взятки "Белмедтехника" должна была закупить не менее 20 тренажеров, а не один, как сказал обвинитель.

Тут одно из двух: либо этих взяток не было и Лосицкий придумал их, чтобы КГБ не копал в других направлениях, либо деньги передавались совсем за другое, о чем нельзя говорить. Например, это могли быть платежи за право работать с Минздравом. В таком случае, они свидетельствовали бы, что платят все, что это система, а не частный случай. А привязка денег к конкретным тендерам позволила этого избежать. Но этот обходной маневр был сделан очень топорно.

Возможно, что в камере Игорь Лосицкий не помнил ни стоимости самого тренажера, ни объема закупки, но ведь КГБ должен был все проверить, сопоставить цифры. Почему же не сделал этого?

Нужно также отметить, что Гофман и Зеленко уехали из страны не после задержания заместителя министра здравоохранения, опасаясь разоблачения, а задолго до этого. Такие взяткодатели, почти как мертвые. Они не сболтнут лишнего. Кроме того, такое раскаяние дает Лосицкому прекрасный шанс развалить в суде обвинения, например, сославшись на пресловутое давление следствия. Особенно в свете того, что все действия бывшего замминистра были в рамках закона. В суде Игорь Лосицкий даже посмеялся над тем, что Зеленко и Гофман удрали за границу, словно смеялся над следователями.

Описанное выше настолько очевидно для всех, кто в курсе дел в медицинском бизнесе, что невольно задаешься вопросом: неужели КГБ позволило так легко себя облапошить? Или дело в другом?

Где можно было бы копнуть

В суде бывший заместитель министра на голубом глазу заявил, что от него на самом деле ничего не зависело, хоть он и являлся председателем тендерной комиссии "Белмедтехники" и утверждал регистрацию в Беларуси медицинской техники и изделий медицинского назначения. Мол, решения принимались коллегиально и только в случае, когда голоса делились поровну, голос председателя был решающим. По документам, все действительно так, но на деле все совершенно иначе.

В ходе своих расследований журналисты проанализировали уже сотни тендеров и просмотрел сотни протоколов тендерных комиссий "Белмедтехники". Мы не нашли ни одного протокола, где голоса делились поровну. Более того, мы не видели ни одного протокола, где бы хоть один голос отличался от остальных. Все члены комиссии голосовали так, как голосовал председатель. Если "за", то все "за", если "против", то все "против". И никак иначе.

В суде Игорь Лосицкий также заявил, что брал деньги, потому что они нужны были ему на лечение. Мол, некроз сустава, который обнаружился очень поздно, не давал покоя. Пришлось покупать дорогостоящее китайское лекарство, пить обезболивающие пачками, а потом все равно лечь под нож и заменить сустав.

Между тем, несмотря на нехватку денег на лечение, после возбуждения уголовного дела Игорь Лосицкий легко смог вернуть все полученные взятки. На свое лечение деньги найти не мог, а на уменьшение срока заключения - легко?

Впрочем, все это мелочи в сравнении с тем, что творилось в сфере закупок медицинской техники и медицинских изделий последние пять лет. Договорные тендеры, махинации при регистрации оборудования, хищения при строительстве и реконструкции медучреждений. И все попытки положить этому конец со стороны очень многих лиц неизменно заканчивались на Игоре Лосицком. Мы сами с этим столкнулись.

В конце 2017 года "Ежедневник"обратился в Минздрав и указал, что у редакции имеются документы, говорящие о том, что в белорусские больницы много лет поставляется оборудование несуществующего немецкого производителя Berver. На самом деле, поставлялось бывшее в употреблении оборудование другого производителя, просто с переклеенными ярлыками. Журналисты предложили Минздраву вместе съездить в эти больницы и посмотреть на все своими глазами. Было даже соответствующее распоряжение министра на имя Игоря Лосицкого оказать нам всяческое содействие в журналистском расследовании и разобраться во всем. И опять же именно на Игоре Лосицком все и закончилось. Нам было на полном серьезе заявлено, что это нельзя сделать, так как областные больницы не подчиняются министерству. И вместо того, чтобы провести разбирательство по коррупционным фактам, Минздрав начал разбирательство по утечке компромата, чтобы не допустить этого впредь.

Поэтому просто невозможно поверить, что Игорь Лосицкий ко всему этому не причастен. Вызывает удивление и молчание КГБ относительно "дела Лосицкого": они намерены завершить его нынешними смешными обвинениями или все же рискнут копнуть глубже?

Сергей Сацук, "Ежедневник"