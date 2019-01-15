Почти 20 лет «строим» и ничего не построили Михаил Пастухов

15.01.2019, 11:59

Михаил Пастухов

К чему мы пришли в 2018 году?

Тунеядцы — враги экономики?

Во времена Сталина идеологи социализма говорили, что самый страшный враг — это скрытый враг народа. Многие так и умирали, не понимая, в чем их обвиняют. Следуя традициям прошлого, белорусские власти развернули непримиримую борьбу с затаившимися тунеядцами. Их, как и врагов народа в 30-е годы, стали пачками выводить на чистую воду и заставлять отчитываться перед местными «чрезвычайками» — постояннодействующими комиссиями по координации работы по содействию занятости населения (можно и короче — ПДККРСЗН. Для тех, кто не запомнил, еще короче — ПДК). Таких комиссий в Беларуси создано почти 150: в областных центрах и в районах.

Хорошо, что не сажают и не расстреливают, а просят поделиться с государством деньгами, затраченными на их счастливое детство.

Время расчета приближается — 21 февраля. Базы тунеядцев заполнены. Нетерпеливые могут через Интернет проверить, придется ли им с 1 января оплачивать коммунальные услуги в большем размере, чем другим домовладельцам.

У некоторых тунеядцев, вызванных в ПДК, наступает прозрение: они требуют проверить президентские акты на предмет соответствия Конституции. В частности, так поступил 52-летний житель Брагина Владимир Теремецкий. После «разговора» в ПДК он написал жалобу в райисполком, где потребовал обеспечить соблюдение его прав на труд, на выбор занятий, на неприкосновенность его личных данных.

Считаю, что такая постановка вопроса правильная: власти навязывают гражданам свои правила игры, не считаясь с их правами и интересами.

Кто защитит граждан, если «гарант» Конституции допускает нарушение их прав? В этой связи даю подсказку: это может сделать сам народ, поскольку он — единственный источник власти.

Профсоюзы и журналисты — открытые враги?

Судя по уходящему в историю 2018 году, власть открыто воевала с остатками независимых профсоюзов и масс-медиа. Их долго готовили к роли жертвенных баранов, собирали компромат, внедряли в их ряды секретных сотрудников, считали поездки за границу, прослеживали маршруты.

Основным объектом репрессий стал независимый профсоюз РЭП. Его руководитель Геннадий Федынич и бухгалтер Игорь Комлик были обвинены в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.243 УК). Представителям государственного обвинения, на мой взгляд, не удалось доказать факты использования ими валюты в личных целях. Тем не менее суд вынес обвинительный приговор, согласно которому Г.Федынич и И.Комлик были осуждены на 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, они обязаны выплатить в доход государства более 47 000 рублей.

Можно сказать, достигнута пиррова победа, лидеры профсоюза РЭП отошли на второй план и находятся под плотным милицейским надзором. Однако в мире началась ответная реакция на преследование независимых профсоюзов. В результате еще долго белорусские власти будут испытывать последствия этой «победы».

Много шума в Беларуси и мире произвело уголовное преследование журналистов ведущих интернет-порталов tut.by и БелаПАН. Более 10 сотрудников этих масс-медиа были обвинены в воровстве информационной продукции у государственного телеграфного агентства БелТА. На языке уголовного закона их действия были квалифицированы по ч.2 ст.349 УК («Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)». Позднее органы следствия прекратили производство в отношении большинства фигурантов, ссылаясь на то, что журналисты выплатили назначенные им суммы убытков. Однако под следствием остается главный редактор tut.by Марина Золотова, которой предъявлено обвинение по ст.425 УК («Бездействие должностного лица»).

В категории врагов действующей власти оказались журналисты, сотрудничающие с польским телеканалом Белсат. В 2018 году на них продолжалась прямо-таки охота со стороны работников милиции и людей «в штатском». Номинантами «штрафного» шорт-листа стали Константин Жуковский, Ольга Чайчиц, Любовь Лунева.

В «черный список» правоохранительных органов попал гомельский блогер Максим Филипович. Кроме штрафных санкций за незаконную журналистскую деятельность, его стали подвергать длительным административным арестам. Так, 26 декабря после отбытия 14-суточного ареста, когда он держал голодовку, его привезли на очередной суд, где добавили 15 суток. И за что? Якобы за мелкое хулиганство во время съемок пожара на гомельском предприятии «Линия сноса».

Жалко парня. Очень приятный и честный молодой человек. Девушкам советую обратить на него внимание. Когда мы празднуем, он томится в неволе. Это настоящий герой нашего времени!

Не меньшего уважения заслуживают брестские блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов, а также журналисты Милана Харитонова и Алесь Левчук, которые показывают пример бесстрашного служения профессии в сложных условиях.

«Союзный договор» — путь в никуда?

Все было бы хорошо в нашем царстве-государстве, если бы наш восточный сосед не выставил счет за более чем 20 лет братской помощи. Речь идет о предложении Дмитрия Медведева об углублении интеграции в рамках договора о создании cоюзного государства России и Беларуси от 8 декабря 1999 г.

И вроде бы к месту сказано: почти 20 лет «строим» и ничего не построили. Предновогодние встречи в Кремле А.Лукашенко и В.Путина — все о том же. Уже создана российско-белорусская рабочая группа, которая будет заниматься интеграцией, подписан меморандум о сотрудничестве между администрациями глав союзных государств.

Как говорил в свое время первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, «процесс пошел». На наших глазах представители власти занялись «углубленной интеграцией». Разговоры идут о введении единой валюты, единой въездной визе, единых тарифах, единой налоговой политике, единой группировке войск.

Активизация российско-белорусских отношений в рамках союзного государства ставит на повестку дня вопрос об угрозе суверенитету Беларуси. Почему надо беспокоиться? Ведь Беларусь — член других организаций вместе с Россией (СНГ, Евразийский экономический союз, ОДКБ). Дело в том, что Договор 1999 г. изначально замышлялся как попытка глубокой интеграции двух государств с последующим объединением в одно государство. Правда, конечную точку в этом союзе должен был поставить референдум о принятии конституционного акта (союзной конституции).

По мнению аналитиков, процесс углубленной интеграции может завершиться включением Беларуси в состав России. Мы снова можем стать северо-западным краем России-матушки с формальным сохранением признаков государства. Тогда от суверенитета останутся лишь ножки да рожки.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»