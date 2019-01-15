В Барановичском районе во дворе дома поймали рысенка 15.01.2019, 12:03

Фото: Татьяна Болтрукевич, Intex-press

Животное находится под наблюдением ветеринаров.

14 января на участке жительницы деревни Вольно Барановичского района отловили дитеныша рыси. Подробности tut.by

рассказали в Вольновском сельисполкоме.

13 января рысенок зашел на подворье местной жительницы. Его отогнали, но на следующий день он вернулся в тот же двор. Тогда хозяйка дома обратилась к председателю сельисполкома и участковому. Совместными усилиями рысь удалось отловить.

«Рысь не была раненой. Все с ней в порядке. Она не агрессивная. Ее отловили сеткой и в ветслужбу отправили. Такое у нас впервые. Думали, может, она у кого-то жила, потому что как ручная была», — сообщили в сельисполкоме.

Сейчас рысенок находится в районной ветеринарной станции под наблюдением специалистов.