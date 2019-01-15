В Солигорске запретили служить ксендзу из Польши 3 15.01.2019, 12:52

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Польский священник 20 лет служит в приходе, участвовал в строительстве храма.

Настоятелю костела святого Франциска в Солигорске Собеславу Томале запретили осуществлять религиозную деятельность в Беларуси. Священник служит в Солигорске 20 лет, участвовал в строительстве костела, передает «Радыё Свабода».

Причину решения не называют. На момент публикации прихожане собрали более 300 подписей под обращением в совет министров к уполномоченному по делам религии и национальности Леониду Гуляко, сказала глава приходского совета Валентина.

Петицию собирают как среди прихожан, так и в учреждениях Солигорска и района. Костел святого Франциска - единственный римско-католический приход в Солигорске.

В течение 2018 года три иностранных священники (два православных и один католический), которые ранее не служили в Беларуси, не получили разрешений служить. Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко в июне 2018 года объяснял запреты на служении иностранным священникам «административными нарушениями» и жалобами прихожан.