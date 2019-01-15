Греция обвинила РФ во вмешательстве в свои внутренние дела 1 15.01.2019, 12:55

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МИД страны выступил с резким заявлением в адрес Кремля.

Министерство иностранных дел Греции назвало комментарий российского МИД относительно решения парламента Македонии о переименовании страны вмешательством в дела Греции.

Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает eurointegration.com.ua.

Ранее МИД России опубликовал комментарий, в котором осудил переименование Македонии и призвал рассмотреть этот вопрос в Совбезе ООН.

В греческом ведомстве заявили, что комментарий Москвы "не совместим с уровнем дружественных отношений двух стран.

"Обращение к политическому развитию внутренних событий в дружественных странах со стороны российского МИД не соответствует уровню, который характеризует отношения между Грецией и Россией, и давним связям дружбы между нашими народами", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что комментарий МИД России игнорирует греческие демократические институты и является вмешательством во внутренние дела страны.

Также Афины упрекнули Москву тем, что та годами признавала Бывшую Югославскую республику Македония как "Республику Македония", зная о чувствительности греческого народа к этому названию.

"Мы ожидаем, что МИД России в дальнейшем будет воздерживаться от таких заявлений, которые являются вмешательством во внутренние дела Греции", - говорится в заявлении МИД Греции.