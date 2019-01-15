Лукашенко провел ряд назначений среди местных властей 6 15.01.2019, 12:57

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Двое молодых глав районов столицы стали зампредами Мингорисполкома.

Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БелТА.

В Минске на повышение пошли сразу два руководителя районных администраций - Александр Дорохович и Артем Цуран, которые до настоящего времени возглавляли Заводской и Фрунзенский районы Минска.

Теперь они будут работать заместителями председателя Минского горисполкома. Согласовано назначение Геннадия Борисюка заместителем председателя Брестского облисполкома. До этого он трудился на посту главы администрации Ленинского района Бреста. В свою очередь эту должность займет Валентин Милошевский, который является заместителем председателя постоянной комиссии «палаты представителей» по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.

Павел Силивончик поменяет пост председателя Наровлянского райисполкома на аналогичную должность в Ветковском районе. А в качестве нового председателя Наровлянского райисполкома согласован Руслан Смирнов, работавший до настоящего времени заместителем председателя Жлобинского райисполкома.

С должности первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Рогачевского райисполкома на повышение пойдет Виталий Сушко. Теперь он возглавит этот район. Председателем Вилейского райисполкома станет Олег Бегунец, ранее работавший на посту первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Стародорожского райисполкома.

Александр Ломский согласован на должность председателя Несвижского райисполкома. Ранее он руководил Клецким районом. В свою очередь председателем Клецкого райисполкома станет Анатолий Лодыга после работы в должности директора ОАО "Тимирязевский" в Копыльском районе.

Виктор Коледа сменит пост руководителя Логойского района на аналогичный в Пуховичском. На должность председателя Жодинского горисполкома согласован Дмитрий Заблоцкий, который занимает должность заместителя председателя постоянной комиссии «палаты представителей» по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи.